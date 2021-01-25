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https://ria.ru/20210125/podrostki-1594490879.html
На прошедшей 23 января в Рязани незаконной акции задержали 16 подростков
На прошедшей 23 января в Рязани незаконной акции задержали 16 подростков
Шестнадцать подростков привезли в отдел полиции после несогласованного митинга в Рязани 23 января, сообщила региональный уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:23
2021-01-25T15:24
рязань
общество
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РЯЗАНЬ, 25 янв - РИА Новости. Шестнадцать подростков привезли в отдел полиции после несогласованного митинга в Рязани 23 января, сообщила региональный уполномоченный по правам человека Наталья Епихина.Еще на 29 человек завели административные протоколы о нарушении правил проведения митинга (до десяти суток ареста), а остальные отделались "разъяснительной беседой".Всего, по ее данным, в несогласованном митинге участвовали около 500 человек. Действия силовиков она оценила положительно, "несмотря на провокационные действия со стороны некоторых участников несанкционированного митинга"."Считаю, что корректное поведение сотрудников полиции, проводимая разъяснительная работа позволили предупредить многие негативные последствия. Жалоб на нарушение прав человека в мой адрес не поступило", - отметила Епихина.Она сообщила, что участники акции выдвинули "ряд требований к региональной власти", среди которых есть такие, с которыми граждане обращаются и к уполномоченному."Но, я считаю, для решения указанных вопросов не стоит совершать противозаконные действия. Много законных путей решения проблем. Я не поддерживаю несанкционированные акции, вовлечение в них детей и молодежи, играя на их юношеском максимализме, протестности и в большинстве случаев, любопытстве", - добавила уполномоченный.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На акциях прошли массовые задержания, среди задержанных были и несовершеннолетние. Возбуждены первые уголовные дела.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
https://ria.ru/20210125/prizyvy-1594489827.html
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рязань, общество

На прошедшей 23 января в Рязани незаконной акции задержали 16 подростков

15:23 25.01.2021 (обновлено: 15:24 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РЯЗАНЬ, 25 янв - РИА Новости. Шестнадцать подростков привезли в отдел полиции после несогласованного митинга в Рязани 23 января, сообщила региональный уполномоченный по правам человека Наталья Епихина.

"На мой устный запрос в УМВД по Рязанской области поступила информация о 82 доставленных, в том числе 16 (!) несовершеннолетних. Всех несовершеннолетних передали родителям", - написала она на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Еще на 29 человек завели административные протоколы о нарушении правил проведения митинга (до десяти суток ареста), а остальные отделались "разъяснительной беседой".
Всего, по ее данным, в несогласованном митинге участвовали около 500 человек. Действия силовиков она оценила положительно, "несмотря на провокационные действия со стороны некоторых участников несанкционированного митинга".
"Считаю, что корректное поведение сотрудников полиции, проводимая разъяснительная работа позволили предупредить многие негативные последствия. Жалоб на нарушение прав человека в мой адрес не поступило", - отметила Епихина.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального у здания Московского цирка Никулина на Цветном бульваре - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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Она сообщила, что участники акции выдвинули "ряд требований к региональной власти", среди которых есть такие, с которыми граждане обращаются и к уполномоченному.
"Но, я считаю, для решения указанных вопросов не стоит совершать противозаконные действия. Много законных путей решения проблем. Я не поддерживаю несанкционированные акции, вовлечение в них детей и молодежи, играя на их юношеском максимализме, протестности и в большинстве случаев, любопытстве", - добавила уполномоченный.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На акциях прошли массовые задержания, среди задержанных были и несовершеннолетние. Возбуждены первые уголовные дела.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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