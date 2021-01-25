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Онлайн-конференция по итогам участия российской делегации в ПАСЕ
Онлайн-конференция по итогам участия российской делегации в ПАСЕ
1 февраля в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ.
2021-01-25T10:37
2021-01-25T10:37
анонсы
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Задать вопросУчастники:— заместитель председателя Государственной Думы РФ, руководитель делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер ПАСЕ Петр ТОЛСТОЙ;— председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид СЛУЦКИЙ;— первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей КИСЛЯК.С 25 по 28 января в Страсбурге проходит зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы в гибридном формате, что дает возможность парламентариям участвовать в работе сессии дистанционно или очно. Для России эта сессия – юбилейная: 25 января 1996 года решением сессии ПАСЕ Россия была принята в Совет Европы. Об итогах участия российской делегации, о рассмотренных вопросах и принятых решениях, а также о взаимодействии России с ПАСЕ в течение прошедших 25 лет пойдет речь на пресс-конференции.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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анонсы

Онлайн-конференция по итогам участия российской делегации в ПАСЕ

10:37 25.01.2021
 
Читать ria.ru в
1 февраля в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ.
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Участники:
— заместитель председателя Государственной Думы РФ, руководитель делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер ПАСЕ Петр ТОЛСТОЙ;
— председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид СЛУЦКИЙ;
— первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей КИСЛЯК.

С 25 по 28 января в Страсбурге проходит зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы в гибридном формате, что дает возможность парламентариям участвовать в работе сессии дистанционно или очно. Для России эта сессия – юбилейная: 25 января 1996 года решением сессии ПАСЕ Россия была принята в Совет Европы. Об итогах участия российской делегации, о рассмотренных вопросах и принятых решениях, а также о взаимодействии России с ПАСЕ в течение прошедших 25 лет пойдет речь на пресс-конференции.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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