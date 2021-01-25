https://ria.ru/20210125/palmira-1594439197.html

Сирия вводит в оборот купюру с барельефом разрушенного храма в Пальмире

Сирия вводит в оборот купюру с барельефом разрушенного храма в Пальмире

Центральный банк Сирии заявил о вводе в оборот с субботы новой банкноты номиналом в пять тысяч сирийских фунтов, на которой изображены сирийский солдат и... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:27

2021-01-25T11:27

2021-01-25T11:27

религия и мировоззрение

пальмира

новости - религия и мировоззрение

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КАИР, 24 янв - РИА Новости. Центральный банк Сирии заявил о вводе в оборот с субботы новой банкноты номиналом в пять тысяч сирийских фунтов, на которой изображены сирийский солдат и барельеф храма в Пальмире, разрушенного террористами.ЦБ Сирии в пресс-релизе в Facebook сообщил, что ввод новой банкноты обусловлен "изменениями в экономике и необходимостью удовлетворить запросы рынка". Банкнота обладает несколькими степенями защиты, утверждает банк.На аверсе банкноты в 5000 фунтов (около 4 долларов по курсу ЦБ Сирии) изображен сирийский солдат, отдающий честь флагу САР. На реверсе изображен, согласно сообщению ЦБ, "барельеф из храма Баалшамин в Пальмире с солнцем, орлом и веткой оливы". Храм второго века нашей эры был уничтожен в 2015 году боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).Ранее, в июле 2017 года, в стране ввели банкноту номиналом в две тысячи сирийских фунтов. Сейчас эта банкнота эквивалентна одному доллару, так как ввиду введенных против Сирии санкций курс сирийского фунта обрушился.В мае 2015 года террористы ИГ захватили Пальмиру – один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование города.Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бела и Баалшамина, Триумфальную арку и Колонну Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, была частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр эд-Дина. Кроме того, во время второй оккупации Пальмиры разрушению подверглись Тетрапилон и театр.

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пальмира, новости - религия и мировоззрение, сирия