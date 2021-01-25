https://ria.ru/20210125/otstranenie-1594410088.html

Источник: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе

Источник: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе

Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T03:07

2021-01-25T03:07

2021-01-25T09:09

россия

луна

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

дмитрий рогозин

сша

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.По его словам, решение принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.Американцы планируют построить на орбите Луны станцию Gateway. В 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместных работах, но позднее генеральный директор российской госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что Москва не может позволить себе участвовать в Gateway, так как ей отвели недостаточно большую роль, а сам проект он назвал американоцентричным.России доверили изготовить только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос. Основной вклад в проект вносили США. Соответственно вкладу учитывалась роль страны в проекте. Рогозин заявил о готовности участвовать в проекте, если он будет основан на принципах равноправия, как Международная космическая станция.В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" РИА Новости сообщили, что последний раз участвовали в профильной встрече в июне 2020 года. Это был организованный НАСА многосторонний онлайн-брифинг с участием руководителей международных космических агентств по вопросам основных приоритетов в области пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в том числе проекта Gateway.

https://ria.ru/20210120/dragmetally-1593767603.html

https://ria.ru/20210116/kosmos-1593293702.html

россия

луна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луна, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, сша