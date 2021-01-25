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Источник: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе
Источник: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе
Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T03:07
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россия
луна
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.По его словам, решение принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.Американцы планируют построить на орбите Луны станцию Gateway. В 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместных работах, но позднее генеральный директор российской госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что Москва не может позволить себе участвовать в Gateway, так как ей отвели недостаточно большую роль, а сам проект он назвал американоцентричным.России доверили изготовить только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос. Основной вклад в проект вносили США. Соответственно вкладу учитывалась роль страны в проекте. Рогозин заявил о готовности участвовать в проекте, если он будет основан на принципах равноправия, как Международная космическая станция.В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" РИА Новости сообщили, что последний раз участвовали в профильной встрече в июне 2020 года. Это был организованный НАСА многосторонний онлайн-брифинг с участием руководителей международных космических агентств по вопросам основных приоритетов в области пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в том числе проекта Gateway.
https://ria.ru/20210120/dragmetally-1593767603.html
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россия, луна, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, сша

Источник: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе

03:07 25.01.2021 (обновлено: 09:09 25.01.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЛуна из иллюминатора Международной космической станции
Луна из иллюминатора Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, решение принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.

"Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам", — сказал собеседник агентства.

Американцы планируют построить на орбите Луны станцию Gateway. В 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместных работах, но позднее генеральный директор российской госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что Москва не может позволить себе участвовать в Gateway, так как ей отвели недостаточно большую роль, а сам проект он назвал американоцентричным.
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России доверили изготовить только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос. Основной вклад в проект вносили США. Соответственно вкладу учитывалась роль страны в проекте. Рогозин заявил о готовности участвовать в проекте, если он будет основан на принципах равноправия, как Международная космическая станция.
В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" РИА Новости сообщили, что последний раз участвовали в профильной встрече в июне 2020 года. Это был организованный НАСА многосторонний онлайн-брифинг с участием руководителей международных космических агентств по вопросам основных приоритетов в области пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в том числе проекта Gateway.
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РоссияЛунаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАДмитрий РогозинСША
 
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