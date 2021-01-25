Источник: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе
03:07 25.01.2021 (обновлено: 09:09 25.01.2021)
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, решение принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.
"Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам", — сказал собеседник агентства.
Американцы планируют построить на орбите Луны станцию Gateway. В 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместных работах, но позднее генеральный директор российской госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что Москва не может позволить себе участвовать в Gateway, так как ей отвели недостаточно большую роль, а сам проект он назвал американоцентричным.
России доверили изготовить только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос. Основной вклад в проект вносили США. Соответственно вкладу учитывалась роль страны в проекте. Рогозин заявил о готовности участвовать в проекте, если он будет основан на принципах равноправия, как Международная космическая станция.
В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" РИА Новости сообщили, что последний раз участвовали в профильной встрече в июне 2020 года. Это был организованный НАСА многосторонний онлайн-брифинг с участием руководителей международных космических агентств по вопросам основных приоритетов в области пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в том числе проекта Gateway.