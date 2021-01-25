https://ria.ru/20210125/otchet-1594462961.html

Воробьев выступит с отчетом перед жителями Подмосковья в апреле

Воробьев выступит с отчетом перед жителями Подмосковья в апреле

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит с программой развития региона в первой декаде апреля, об этом он сообщил в ходе заседания правительства в РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:23

2021-01-25T13:23

2021-01-25T13:23

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит с программой развития региона в первой декаде апреля, об этом он сообщил в ходе заседания правительства в понедельник.Он пояснил, что перенос выступления с традиционных дат в конце января связан с необходимостью посмотреть на работу экономического блока в рамках прогнозирования решения важнейших задач региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/vorobev-1594457785.html

московская область (подмосковье)

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2021

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)