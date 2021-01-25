https://ria.ru/20210125/opg-1594413044.html

Во Владивостоке осудили участников ОПГ, организовавших "фирмы досуга"

Во Владивостоке осудили участников ОПГ, организовавших "фирмы досуга"

Суд во Владивостоке назначил от 5,5 до 15 лет лишения свободы четверым участникам организованной преступной группы, заставлявшим девушек заниматься... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T07:02

2021-01-25T07:02

2021-01-25T07:02

россия

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил от 5,5 до 15 лет лишения свободы четверым участникам организованной преступной группы, заставлявшим девушек заниматься проституцией, сообщает прокуратура Приморья.Приговор вынесен восьми членам ОПГ. Судом установлено, что в ее состав входили владельцы "фирмы досуга", диспетчеры, водитель, а также лица, охраняющие девушек, в том числе чтобы исключить возможность их побега.В этот же день фигурантов задержала полиция."Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил за содеянное четырем лидерам группы от 5 лет 6 месяцев до 15 лет лишения свободы", - сообщает прокуратура.Местом отбывания наказания троим определена колония особого режима, одной женщине - колония общего режима. Еще четверым участникам назначено условное наказание сроком от двух с половиной до пяти лет. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20201201/ubiystvo-1587219690.html

россия

владивосток

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2021

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россия, владивосток, происшествия