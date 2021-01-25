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Во Владивостоке осудили участников ОПГ, организовавших "фирмы досуга"
Во Владивостоке осудили участников ОПГ, организовавших "фирмы досуга"
Суд во Владивостоке назначил от 5,5 до 15 лет лишения свободы четверым участникам организованной преступной группы, заставлявшим девушек заниматься... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T07:02
2021-01-25T07:02
россия
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил от 5,5 до 15 лет лишения свободы четверым участникам организованной преступной группы, заставлявшим девушек заниматься проституцией, сообщает прокуратура Приморья.Приговор вынесен восьми членам ОПГ. Судом установлено, что в ее состав входили владельцы "фирмы досуга", диспетчеры, водитель, а также лица, охраняющие девушек, в том числе чтобы исключить возможность их побега.В этот же день фигурантов задержала полиция."Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил за содеянное четырем лидерам группы от 5 лет 6 месяцев до 15 лет лишения свободы", - сообщает прокуратура.Местом отбывания наказания троим определена колония особого режима, одной женщине - колония общего режима. Еще четверым участникам назначено условное наказание сроком от двух с половиной до пяти лет. Приговор не вступил в законную силу.
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россия, владивосток, происшествия

Во Владивостоке осудили участников ОПГ, организовавших "фирмы досуга"

07:02 25.01.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил от 5,5 до 15 лет лишения свободы четверым участникам организованной преступной группы, заставлявшим девушек заниматься проституцией, сообщает прокуратура Приморья.
Приговор вынесен восьми членам ОПГ. Судом установлено, что в ее состав входили владельцы "фирмы досуга", диспетчеры, водитель, а также лица, охраняющие девушек, в том числе чтобы исключить возможность их побега.
"Опасаясь за свою жизнь и здоровье, будучи изнасилованными двумя преступниками в целях запугивания, девушки работали проститутками в фирме досуга в период с апреля по сентябрь 2017 года. Значительная часть заработанных таким способом денежных средств распределялась между членами преступной группы. В один из дней двум женщинам под предлогом необходимости съездить домой все же удалось сбежать. Однако их разыскали и, причиняя физическую боль и высказывая угрозы, силой вернули", - говорится в сообщении.
В этот же день фигурантов задержала полиция.
"Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил за содеянное четырем лидерам группы от 5 лет 6 месяцев до 15 лет лишения свободы", - сообщает прокуратура.
Местом отбывания наказания троим определена колония особого режима, одной женщине - колония общего режима. Еще четверым участникам назначено условное наказание сроком от двух с половиной до пяти лет. Приговор не вступил в законную силу.
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