https://ria.ru/20210125/ogon-1594442126.html

На Ставрополье мужчина станцевал лезгинку на мемориале "Вечный огонь"

На Ставрополье мужчина станцевал лезгинку на мемориале "Вечный огонь"

Следователи завели уголовное дело против молодого человека, который танцевал на мемориале "Вечный огонь" в селе Донском Ставропольского края, сообщается на... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:42

2021-01-25T11:42

2021-01-25T11:42

следственный комитет россии (ск рф)

донской

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело против молодого человека, который танцевал на мемориале "Вечный огонь" в селе Донском Ставропольского края, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек танцует лезгинку на мемориале "Вечный огонь". Сообщалось, что полицейские составили административный протокол в отношении парня, который танцевал на мемориале "Вечный огонь" в селе Донском Ставропольского края.По данным следствия, 16 января молодой человек, прогуливаясь по парку, станцевал у стелы "Вечная слава" памяти воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, что было снято на камеру. Впоследствии он разместил этот видеоролик в социальных сетях.

https://ria.ru/20210118/ogon-1593471498.html

донской

ставропольский край

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следственный комитет россии (ск рф), донской, ставропольский край, происшествия