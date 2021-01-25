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На Ставрополье мужчина станцевал лезгинку на мемориале "Вечный огонь"
На Ставрополье мужчина станцевал лезгинку на мемориале "Вечный огонь"
Следователи завели уголовное дело против молодого человека, который танцевал на мемориале "Вечный огонь" в селе Донском Ставропольского края, сообщается на... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:42
2021-01-25T11:42
2021-01-25T11:42
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донской
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происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело против молодого человека, который танцевал на мемориале "Вечный огонь" в селе Донском Ставропольского края, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек танцует лезгинку на мемориале "Вечный огонь". Сообщалось, что полицейские составили административный протокол в отношении парня, который танцевал на мемориале "Вечный огонь" в селе Донском Ставропольского края.По данным следствия, 16 января молодой человек, прогуливаясь по парку, станцевал у стелы "Вечная слава" памяти воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, что было снято на камеру. Впоследствии он разместил этот видеоролик в социальных сетях.
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следственный комитет россии (ск рф), донской, ставропольский край, происшествия