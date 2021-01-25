https://ria.ru/20210125/obvinenie-1594470704.html

В Новосибирске обвинили фигуранта дела о призывах к массовым беспорядкам

В Новосибирске обвинили фигуранта дела о призывах к массовым беспорядкам

Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение 20-летнему подозреваемому в призывах к массовым беспорядкам, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:06

2021-01-25T14:06

2021-01-25T14:42

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 25 янв – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение 20-летнему подозреваемому в призывах к массовым беспорядкам, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.О возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) СК сообщил в субботу 23 января. По версии следствия, с 19 января в Новосибирске молодой человек в соцсетях публиковал призывы к массовым беспорядкам, насилию, поджогам, применением взрывных устройств и так далее, а также к оказанию вооруженного сопротивления сотрудникам полиции во время запланированной на 23 января несогласованной акции.По данным СУСК, лингвистическая экспертиза показала, что опубликованные молодым человеком сообщения содержат "деструктивные призывы по отношению к представителям власти". Подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Он уже дал показания. По месту жительства фигуранта проведен обыск. Допрашиваются свидетели, добавили в следственном управлении.В субботу в центре Новосибирска состоялись несогласованные властями шествие и митинг оппозиции на площади Ленина, в ходе которого сотрудники полиции проводили одиночные задержания активистов мероприятия. Собравшихся неоднократно информировали через громкоговорители о том, что их мероприятие незаконно, и просили разойтись. В пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости не смогли уточнить численность акции и количество задержанных.Центральный районный суд Новосибирска в субботу и понедельник отправил под административный арест на разные сроки пятерых активистов штаба Алексея Навального в Новосибирске.

https://ria.ru/20210123/sotsseti-1594280736.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия