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https://ria.ru/20210125/obvinenie-1594470704.html
В Новосибирске обвинили фигуранта дела о призывах к массовым беспорядкам
В Новосибирске обвинили фигуранта дела о призывах к массовым беспорядкам
Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение 20-летнему подозреваемому в призывах к массовым беспорядкам, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:06
2021-01-25T14:42
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 25 янв – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение 20-летнему подозреваемому в призывах к массовым беспорядкам, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.О возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) СК сообщил в субботу 23 января. По версии следствия, с 19 января в Новосибирске молодой человек в соцсетях публиковал призывы к массовым беспорядкам, насилию, поджогам, применением взрывных устройств и так далее, а также к оказанию вооруженного сопротивления сотрудникам полиции во время запланированной на 23 января несогласованной акции.По данным СУСК, лингвистическая экспертиза показала, что опубликованные молодым человеком сообщения содержат "деструктивные призывы по отношению к представителям власти". Подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Он уже дал показания. По месту жительства фигуранта проведен обыск. Допрашиваются свидетели, добавили в следственном управлении.В субботу в центре Новосибирска состоялись несогласованные властями шествие и митинг оппозиции на площади Ленина, в ходе которого сотрудники полиции проводили одиночные задержания активистов мероприятия. Собравшихся неоднократно информировали через громкоговорители о том, что их мероприятие незаконно, и просили разойтись. В пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости не смогли уточнить численность акции и количество задержанных.Центральный районный суд Новосибирска в субботу и понедельник отправил под административный арест на разные сроки пятерых активистов штаба Алексея Навального в Новосибирске.
https://ria.ru/20210123/sotsseti-1594280736.html
новосибирск
новосибирская область
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алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске обвинили фигуранта дела о призывах к массовым беспорядкам

14:06 25.01.2021 (обновлено: 14:42 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 25 янв – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение 20-летнему подозреваемому в призывах к массовым беспорядкам, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
О возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) СК сообщил в субботу 23 января. По версии следствия, с 19 января в Новосибирске молодой человек в соцсетях публиковал призывы к массовым беспорядкам, насилию, поджогам, применением взрывных устройств и так далее, а также к оказанию вооруженного сопротивления сотрудникам полиции во время запланированной на 23 января несогласованной акции.
"Сегодня фигуранту предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления и по ходатайству следователя судом... избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий… Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителем следственного управления", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, лингвистическая экспертиза показала, что опубликованные молодым человеком сообщения содержат "деструктивные призывы по отношению к представителям власти". Подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Он уже дал показания. По месту жительства фигуранта проведен обыск. Допрашиваются свидетели, добавили в следственном управлении.
Иконки социальных сетей на экране телефона - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 14:43
Соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях
В субботу в центре Новосибирска состоялись несогласованные властями шествие и митинг оппозиции на площади Ленина, в ходе которого сотрудники полиции проводили одиночные задержания активистов мероприятия. Собравшихся неоднократно информировали через громкоговорители о том, что их мероприятие незаконно, и просили разойтись. В пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости не смогли уточнить численность акции и количество задержанных.
Центральный районный суд Новосибирска в субботу и понедельник отправил под административный арест на разные сроки пятерых активистов штаба Алексея Навального в Новосибирске.
 
Алексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
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