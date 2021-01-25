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В Минобрнауки заявили, что студенты должны сами выбирать формат обучения
В Минобрнауки заявили, что студенты должны сами выбирать формат обучения
Студентам, преподавателям и самим вузам надо дать возможность выбирать формат обучения, считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:01
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валерий фальков
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 25 янв - РИА Новости. Студентам, преподавателям и самим вузам надо дать возможность выбирать формат обучения, считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Министр отметил, что после пандемии даже традиционное образование изменится, и элементов онлайн-обучения будет больше, чем до пандемии.Фальков добавил, что вопрос правового регулирования в этой части будет в ближайшее время проработан.
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навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество

В Минобрнауки заявили, что студенты должны сами выбирать формат обучения

17:01 25.01.2021 (обновлено: 17:12 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкСтуденты в аудитории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
Студенты в аудитории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 25 янв - РИА Новости. Студентам, преподавателям и самим вузам надо дать возможность выбирать формат обучения, считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Надо дать возможности для выбора самому студенту, преподавателю и университету с тем, чтобы студент, понимая преимущества онлайн-образования и традиционного образования, имел возможность пойти по одному или другому пути", - заявил он в ходе встречи с участниками конкурса "Студент года".

Министр отметил, что после пандемии даже традиционное образование изменится, и элементов онлайн-обучения будет больше, чем до пандемии.
Фальков добавил, что вопрос правового регулирования в этой части будет в ближайшее время проработан.
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Навигатор абитуриентаВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - ОбществоОбщество
 
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