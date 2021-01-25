https://ria.ru/20210125/obuchenie-1594511711.html
В Минобрнауки заявили, что студенты должны сами выбирать формат обучения
В Минобрнауки заявили, что студенты должны сами выбирать формат обучения
Студентам, преподавателям и самим вузам надо дать возможность выбирать формат обучения, считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:01
2021-01-25T17:01
2021-01-25T17:12
навигатор абитуриента
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
общество
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 25 янв - РИА Новости. Студентам, преподавателям и самим вузам надо дать возможность выбирать формат обучения, считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Министр отметил, что после пандемии даже традиционное образование изменится, и элементов онлайн-обучения будет больше, чем до пандемии.Фальков добавил, что вопрос правового регулирования в этой части будет в ближайшее время проработан.
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навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество