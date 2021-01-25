https://ria.ru/20210125/obuchenie-1594511711.html

В Минобрнауки заявили, что студенты должны сами выбирать формат обучения

В Минобрнауки заявили, что студенты должны сами выбирать формат обучения

Студентам, преподавателям и самим вузам надо дать возможность выбирать формат обучения, считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:01

2021-01-25T17:01

2021-01-25T17:12

навигатор абитуриента

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

образование - общество

общество

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 25 янв - РИА Новости. Студентам, преподавателям и самим вузам надо дать возможность выбирать формат обучения, считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Министр отметил, что после пандемии даже традиционное образование изменится, и элементов онлайн-обучения будет больше, чем до пандемии.Фальков добавил, что вопрос правового регулирования в этой части будет в ближайшее время проработан.

https://ria.ru/20210125/obuchenie-1594495971.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество