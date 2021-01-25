https://ria.ru/20210125/novorozhdennye-1594405598.html
Минздрав не рекомендовал существующие препараты от COVID-19 новорожденным
Минздрав не рекомендовал существующие препараты от COVID-19 новорожденным
Лекарств от COVID-19 с доказанной противовирусной эффективностью для новорожденных в настоящее время нет, следует из методических рекомендаций Минздрава РФ по... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T00:35
2021-01-25T00:35
2021-01-25T00:35
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лекарств от COVID-19 с доказанной противовирусной эффективностью для новорожденных в настоящее время нет, следует из методических рекомендаций Минздрава РФ по организации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19.Риски применения известных препаратов от COVID-19 у новорожденных существенно превышают потенциальную эффективность, поэтому ни одна субстанция не может быть рекомендована, отмечается в документе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210125/beremennost-1594405262.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, общество