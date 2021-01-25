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Наука
https://ria.ru/20210125/noutbuk-1594184245.html
Обзор Lenovo ThinkPad X1 Fold: чего стоит ноутбук с гибким дисплеем
Обзор Lenovo ThinkPad X1 Fold: чего стоит ноутбук с гибким дисплеем
Гибкие дисплеи медленно, но верно входят в обиход. По-видимому, в 2021-м в смартфонах они станут привычными. Формат ноутбука для этой технологии — дело пока... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T08:00
2021-01-25T08:12
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. Гибкие дисплеи медленно, но верно входят в обиход. По-видимому, в 2021-м в смартфонах они станут привычными. Формат ноутбука для этой технологии — дело пока совсем новое. Lenovo ThinkPad X1 Fold — первая ласточка в консервативном мире лэптопов. Корреспондент РИА Новости протестировал устройство.ДизайнВ Lenovo предпочитают называть ThinkPad X1 Fold ноутбуком, хотя человек несведущий увидит в нем скорее очень большой планшет. Серьезности в позиционировании добавляет и старое доброе имя ThinkPad, известное по "тем самым" лэптопам от IBM (марка успешно развивается в последние годы под крылом китайского производителя). Конечно, такой нейминг обязывает: устройство было очень прочным. В Lenovo потратили много времени, чтобы сделать складную конструкцию максимально надежной — насколько вообще это позволяют современные технологии. Внешне ThinkPad X1 Fold выглядит крепко сбитым гаджетом, и когда он в руках, ощущение это никуда не пропадает. Тестирование по военному стандарту MIL-STD-810H не прошло даром.Весит ноутбук прилично для диагонали в 13,3 дюйма — 999 граммов. И это без учета внешней клавиатуры и стилуса. Есть на рынке классические "тринашки" и полегче. Но такова неизбежная расплата за запас прочности. Хотя и чувствуется, что в Lenovo старались снизить вес устройства. Например, выбрали магниевый корпус. И да, пусть не смущает кожаный чехол ThinkPad X1 Fold — это неотъемлемая часть конструкции. Более того, у чехла еще есть графитовый слой для отвода тепла (хотя предусмотрено и активное охлаждение, о котором ниже). А еще имеется подставка.На российском рынке доступна лишь одна версия ThinkPad X1 Fold — в максимальной комплектации. К планшету прилагаются внешняя bluetooth-клавиатура и перо Lenovo Mod Pen. Клавиатура легко помещается между двумя половинками экрана и крепится на магнитах. А вот к креплению стилуса есть вопрос — видеть эластичную петлю на устройстве за 330 тысяч рублей как-то странно. Неизбежно сравнение с продукцией Apple и тем, как это сделали там.ДисплейГлавное в ThinkPad X1 Fold — конечно, гибкий дисплей. В отличие от смартфонов, здесь OLED-матрица и хитрые шарниры позволяют работать с любыми углами открытия. Ноутбук практически лишен эффекта залома, свойственного гибким экранам. Он даже не ощущается пальцами при использовании в режиме планшета. Дисплей с разрешением 2048x1536 точек заключен в широкую по нынешним временам рамку. Разумеется, она здесь не просто так: обеспечивает плавное складывание и защиту покрытия экрана, сделанного не из стекла, а из полимерного материала. Сама OLED-матрица — типичный пример для такого рода экранов. Цвета насыщенные и откалиброванные, но глаза не устают даже от долгой работы. Правда, после современных смартфонов кажется, что яркости не хватает (300 нит). А вот ценители ThinkPad могут посетовать и на глянцевое покрытие, из-за чего дисплей заметно бликует на свету. Пока на рынке еще нет матовых гибких экранов.УправлениеБазовым сценарием использования будем считать сенсорное управление — прошло время, когда экранная клавиатура от Microsoft вызывала грусть после Android или iOS. Но набирать или редактировать на половинке экрана большие тексты довольно утомительно, а сам ThinkPad X1 Fold в таком юзкейсе норовит опрокинуться, если открыть шарниры на большой угол.Гораздо удобнее клавиатура физическая, тем более для России она "в коробке". Придется, разумеется, привыкать к необычной раскладке — ряд символов работают через сочетание Fn. Но что поделать, такова плата за компактность. Утешением послужит тачпад. Хотя его площадь и кажется микроскопической, он эффективен и поддерживает жестовую работу. Фанатам ThinkPad будет недоставать тензометрического джойстика, которым славится серия, но это издержки миниатюризации. Кстати, клавиатура заряжается без провода, когда находится в самом компьютере. Чего нельзя сказать про стилус Lenovo Mod Pen, в котором предусмотрен для этого USB-C. Это перо вполне профессионального уровня: 4096 степеней силы нажатия и чувствительность наклона по отношению к экрану. Работникам графического фронта точно понравится.Производительность, память и коммуникацииЗа производительность Lenovo ThinkPad X1 Fold отвечает процессор Intel Core i5-L16G7. Это гибридный чип с одним большим ядром Sunny Cove и четырьмя ядрами Tremont. Графику обеспечивает встроенный интегрированный видеоускоритель Intel UHD Graphics. Оперативной памяти в ноутбуке — восемь гигабайт, зато накопитель можно выбирать — от 256 гигабайт до одного терабайта. Естественно, самостоятельный апгрейд не предусмотрен.В повседневных задачах ThinkPad X1 Fold ведет себя как современный ультрабук. Правда, с поправкой на некоторые особенности. В гибком ноутбуке есть активная система охлаждения, которая редко о себе напоминает (например, при включении). Многое в устройстве сделано, чтобы избежать перегрева, и это отразилось на производительности. Как и процессор без режима гиперпоточности — заминки и задумчивость все-таки случаются, например, в графических приложениях. А ведь стилус Lenovo Pen Pro располагает к таким занятиям. Зато корпус практически не нагревается, лишь левый край с прорезями воздуховодов едва теплеет.Пока в Microsoft лишь готовят к выпуску специальную версию Windows 10x, лучше адаптированную к таким нестандартным устройствам, ThinkPad X1 Fold работает на обычной операционке, которая неплохо справляется, молниеносно подстраиваясь под повороты устройства. Разве что "глубинно" Windows 10 все так же не очень дружелюбна к сенсорному управлению — попасть пальцем в мелкую строчку "Панели управления" не всегда удается с первого раза. Кроме того, есть специальное программное обеспечение. К примеру, Lenovo Mod Switcher умеет группировать окна на гибком экране. ThinkPad X1 Fold получил поддержку в мобильных сетях пятого поколения — приятно, но это в России пока не актуально. Зато есть LTE, а также и GPS, и Wi-Fi, и Bluetooth крайних ревизий. И два разъема USB-С.Безопасность, камера и звукНоутбук с гибким экраном ThinkPad — не только по названию, но и по сути. Поэтому имеются специфичные функции по защите данных. Например, инфракрасная камера Windows Hello, которая нужна для разблокировки по лицу. Туда же отнесем и модуль dTPM 2.0 — криптопроцессор, шифрующий информацию на устройстве.В ThinkPad X1 Fold есть одна камера на пять мегапикселей, которая пригодится для видеоконференций. Для нее лучше всего полноэкранный режим — в согнутом состоянии она смотрит несколько вбок.Со звуком в гибком лэптопе все непросто. Да, имеются стереодинамики, которые даже неплохо звучат. Но нет 3,5-мм аудиоджека, а значит, проводные наушники можно подключить лишь с помощью переходника, который еще нужно поискать.АвтономностьУстройство оснащено встроенной батареей емкостью 50 ватт-час — для Windows-ноутбука не сказать что много. Отчасти это компенсируется энергоэффективным OLED-дисплеем и процессором. При офисной работе ThinkPad X1 Fold хватило примерно на семь часов, а вот воспроизведение потокового видео (fullHD, 90 процентов яркости) высадило батарейку за шесть. Конечно, можно отключить Bluetooth (и лишиться физической клавиатуры), снизить уровень подсветки и перейти в режим энергосбережения. Ухищрения растянут автономность на стандартный рабочий день, но по меркам современных ультрабуков и это не рекорд. С устройством поставляют 56-ваттную зарядку с коннектором USB-С — не сказать что это компактное решение, особенно на фоне ультрамодных GaN-зарядок, помещающихся в корпус стандартных телефонных блоков питания.ИтогВ российской рознице Lenovo ThinkPad X1 Fold продают за 330 тысяч рублей. Сумма для ноутбука колоссальная, пусть даже к нему прилагаются клавиатура и стилус. Однако первую партию устройства раскупили за несколько дней — сказался эффект новизны принципиально иного форм-фактора. И как демонстратор технологий Fold хорош, рядом с ним в офисе померкнет и новенький MacBook, и какой-нибудь Dell XPS 13. И все же вряд ли Lenovo ThinkPad X1 Fold сможет сильно потеснить классический ноутбук прямо сейчас.
https://ria.ru/20201110/mac-1584013085.html
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windows, microsoft corporation, google android, apple ios, apple, lenovo group, гаджеты, технологии

Обзор Lenovo ThinkPad X1 Fold: чего стоит ноутбук с гибким дисплеем

08:00 25.01.2021 (обновлено: 08:12 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовLenovo ThinkPad X1 Fold
Lenovo ThinkPad X1 Fold - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. Гибкие дисплеи медленно, но верно входят в обиход. По-видимому, в 2021-м в смартфонах они станут привычными. Формат ноутбука для этой технологии — дело пока совсем новое. Lenovo ThinkPad X1 Fold — первая ласточка в консервативном мире лэптопов. Корреспондент РИА Новости протестировал устройство.
© Иллюстрация РИА НовостиХарактеристики Lenovo ThinkPad X1 Fold
Характеристики Lenovo ThinkPad X1 Fold - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Характеристики Lenovo ThinkPad X1 Fold

Дизайн

В Lenovo предпочитают называть ThinkPad X1 Fold ноутбуком, хотя человек несведущий увидит в нем скорее очень большой планшет. Серьезности в позиционировании добавляет и старое доброе имя ThinkPad, известное по "тем самым" лэптопам от IBM (марка успешно развивается в последние годы под крылом китайского производителя). Конечно, такой нейминг обязывает: устройство было очень прочным. В Lenovo потратили много времени, чтобы сделать складную конструкцию максимально надежной — насколько вообще это позволяют современные технологии. Внешне ThinkPad X1 Fold выглядит крепко сбитым гаджетом, и когда он в руках, ощущение это никуда не пропадает. Тестирование по военному стандарту MIL-STD-810H не прошло даром.
Весит ноутбук прилично для диагонали в 13,3 дюйма — 999 граммов. И это без учета внешней клавиатуры и стилуса. Есть на рынке классические "тринашки" и полегче. Но такова неизбежная расплата за запас прочности. Хотя и чувствуется, что в Lenovo старались снизить вес устройства. Например, выбрали магниевый корпус. И да, пусть не смущает кожаный чехол ThinkPad X1 Fold — это неотъемлемая часть конструкции. Более того, у чехла еще есть графитовый слой для отвода тепла (хотя предусмотрено и активное охлаждение, о котором ниже). А еще имеется подставка.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Сценариев использования Lenovo ThinkPad X1 Fold множество

Lenovo ThinkPad X1 Fold
1 из 4

Сценариев использования Lenovo ThinkPad X1 Fold множество

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Можно с клавиатурой и половиной экрана

Lenovo ThinkPad X1 Fold
2 из 4

Можно с клавиатурой и половиной экрана

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

А можно с экранной клавиатурой под углом 90 градусов

Lenovo ThinkPad X1 Fold
3 из 4

А можно с экранной клавиатурой под углом 90 градусов

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Или, как классический планшет

Lenovo ThinkPad X1 Fold
4 из 4

Или, как классический планшет

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 4

Сценариев использования Lenovo ThinkPad X1 Fold множество

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 4

Можно с клавиатурой и половиной экрана

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 4

А можно с экранной клавиатурой под углом 90 градусов

© РИА Новости / Кирилл Каримов
4 из 4

Или, как классический планшет

© РИА Новости / Кирилл Каримов
На российском рынке доступна лишь одна версия ThinkPad X1 Fold — в максимальной комплектации. К планшету прилагаются внешняя bluetooth-клавиатура и перо Lenovo Mod Pen. Клавиатура легко помещается между двумя половинками экрана и крепится на магнитах. А вот к креплению стилуса есть вопрос — видеть эластичную петлю на устройстве за 330 тысяч рублей как-то странно. Неизбежно сравнение с продукцией Apple и тем, как это сделали там.

Дисплей

Главное в ThinkPad X1 Fold — конечно, гибкий дисплей. В отличие от смартфонов, здесь OLED-матрица и хитрые шарниры позволяют работать с любыми углами открытия. Ноутбук практически лишен эффекта залома, свойственного гибким экранам. Он даже не ощущается пальцами при использовании в режиме планшета.
Дисплей с разрешением 2048x1536 точек заключен в широкую по нынешним временам рамку. Разумеется, она здесь не просто так: обеспечивает плавное складывание и защиту покрытия экрана, сделанного не из стекла, а из полимерного материала.
© РИА Новости / Кирилл КаримовГибкий дисплей Lenovo ThinkPad X1 Fold — один из лучших на рынке
Lenovo ThinkPad X1 Fold - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Гибкий дисплей Lenovo ThinkPad X1 Fold — один из лучших на рынке
Сама OLED-матрица — типичный пример для такого рода экранов. Цвета насыщенные и откалиброванные, но глаза не устают даже от долгой работы. Правда, после современных смартфонов кажется, что яркости не хватает (300 нит). А вот ценители ThinkPad могут посетовать и на глянцевое покрытие, из-за чего дисплей заметно бликует на свету. Пока на рынке еще нет матовых гибких экранов.

Управление

Базовым сценарием использования будем считать сенсорное управление — прошло время, когда экранная клавиатура от Microsoft вызывала грусть после Android или iOS. Но набирать или редактировать на половинке экрана большие тексты довольно утомительно, а сам ThinkPad X1 Fold в таком юзкейсе норовит опрокинуться, если открыть шарниры на большой угол.
Apple MacBook Air - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Apple представила MacBook на собственном процессоре
Гораздо удобнее клавиатура физическая, тем более для России она "в коробке". Придется, разумеется, привыкать к необычной раскладке — ряд символов работают через сочетание Fn. Но что поделать, такова плата за компактность. Утешением послужит тачпад. Хотя его площадь и кажется микроскопической, он эффективен и поддерживает жестовую работу. Фанатам ThinkPad будет недоставать тензометрического джойстика, которым славится серия, но это издержки миниатюризации.
Кстати, клавиатура заряжается без провода, когда находится в самом компьютере. Чего нельзя сказать про стилус Lenovo Mod Pen, в котором предусмотрен для этого USB-C. Это перо вполне профессионального уровня: 4096 степеней силы нажатия и чувствительность наклона по отношению к экрану. Работникам графического фронта точно понравится.

Производительность, память и коммуникации

За производительность Lenovo ThinkPad X1 Fold отвечает процессор Intel Core i5-L16G7. Это гибридный чип с одним большим ядром Sunny Cove и четырьмя ядрами Tremont. Графику обеспечивает встроенный интегрированный видеоускоритель Intel UHD Graphics. Оперативной памяти в ноутбуке — восемь гигабайт, зато накопитель можно выбирать — от 256 гигабайт до одного терабайта. Естественно, самостоятельный апгрейд не предусмотрен.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Шарнирный механизм Lenovo ThinkPad X1 Fold

Lenovo ThinkPad X1 Fold
1 из 3

Шарнирный механизм Lenovo ThinkPad X1 Fold

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

В сложенном состоянии ноутбук очень компактен

Lenovo ThinkPad X1 Fold
2 из 3

В сложенном состоянии ноутбук очень компактен

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Хардварная клавиатура прячется между половинками корпуса

Lenovo ThinkPad X1 Fold
3 из 3

Хардварная клавиатура прячется между половинками корпуса

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 3

Шарнирный механизм Lenovo ThinkPad X1 Fold

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 3

В сложенном состоянии ноутбук очень компактен

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 3

Хардварная клавиатура прячется между половинками корпуса

© РИА Новости / Кирилл Каримов
В повседневных задачах ThinkPad X1 Fold ведет себя как современный ультрабук. Правда, с поправкой на некоторые особенности. В гибком ноутбуке есть активная система охлаждения, которая редко о себе напоминает (например, при включении). Многое в устройстве сделано, чтобы избежать перегрева, и это отразилось на производительности. Как и процессор без режима гиперпоточности — заминки и задумчивость все-таки случаются, например, в графических приложениях. А ведь стилус Lenovo Pen Pro располагает к таким занятиям. Зато корпус практически не нагревается, лишь левый край с прорезями воздуховодов едва теплеет.
Пока в Microsoft лишь готовят к выпуску специальную версию Windows 10x, лучше адаптированную к таким нестандартным устройствам, ThinkPad X1 Fold работает на обычной операционке, которая неплохо справляется, молниеносно подстраиваясь под повороты устройства. Разве что "глубинно" Windows 10 все так же не очень дружелюбна к сенсорному управлению — попасть пальцем в мелкую строчку "Панели управления" не всегда удается с первого раза. Кроме того, есть специальное программное обеспечение. К примеру, Lenovo Mod Switcher умеет группировать окна на гибком экране.
ThinkPad X1 Fold получил поддержку в мобильных сетях пятого поколения — приятно, но это в России пока не актуально. Зато есть LTE, а также и GPS, и Wi-Fi, и Bluetooth крайних ревизий. И два разъема USB-С.
Microsoft Surface Laptop Go - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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Безопасность, камера и звук

Ноутбук с гибким экраном ThinkPad — не только по названию, но и по сути. Поэтому имеются специфичные функции по защите данных. Например, инфракрасная камера Windows Hello, которая нужна для разблокировки по лицу. Туда же отнесем и модуль dTPM 2.0 — криптопроцессор, шифрующий информацию на устройстве.
В ThinkPad X1 Fold есть одна камера на пять мегапикселей, которая пригодится для видеоконференций. Для нее лучше всего полноэкранный режим — в согнутом состоянии она смотрит несколько вбок.
Со звуком в гибком лэптопе все непросто. Да, имеются стереодинамики, которые даже неплохо звучат. Но нет 3,5-мм аудиоджека, а значит, проводные наушники можно подключить лишь с помощью переходника, который еще нужно поискать.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

При массе в килограмм держать устройство одной рукой непросто

Lenovo ThinkPad X1 Fold
1 из 3

При массе в килограмм держать устройство одной рукой непросто

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

В чехле Lenovo ThinkPad X1 Fold скрывается подставка

Lenovo ThinkPad X1 Fold
2 из 3

В чехле Lenovo ThinkPad X1 Fold скрывается подставка

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Потеснят ли ноутбуки с гибкими экранами своих привычных "коллег"?

Lenovo ThinkPad X1 Fold
3 из 3

Потеснят ли ноутбуки с гибкими экранами своих привычных "коллег"?

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 3

При массе в килограмм держать устройство одной рукой непросто

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 3

В чехле Lenovo ThinkPad X1 Fold скрывается подставка

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 3

Потеснят ли ноутбуки с гибкими экранами своих привычных "коллег"?

© РИА Новости / Кирилл Каримов

Автономность

Устройство оснащено встроенной батареей емкостью 50 ватт-час — для Windows-ноутбука не сказать что много. Отчасти это компенсируется энергоэффективным OLED-дисплеем и процессором. При офисной работе ThinkPad X1 Fold хватило примерно на семь часов, а вот воспроизведение потокового видео (fullHD, 90 процентов яркости) высадило батарейку за шесть. Конечно, можно отключить Bluetooth (и лишиться физической клавиатуры), снизить уровень подсветки и перейти в режим энергосбережения. Ухищрения растянут автономность на стандартный рабочий день, но по меркам современных ультрабуков и это не рекорд. С устройством поставляют 56-ваттную зарядку с коннектором USB-С — не сказать что это компактное решение, особенно на фоне ультрамодных GaN-зарядок, помещающихся в корпус стандартных телефонных блоков питания.
© РИА Новости / Кирилл КаримовСлавное имя ThinkPad обязывает X1 Fold быть больше, чем демонстратор технологий
Lenovo ThinkPad X1 Fold - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Славное имя ThinkPad обязывает X1 Fold быть больше, чем демонстратор технологий

Итог

В российской рознице Lenovo ThinkPad X1 Fold продают за 330 тысяч рублей. Сумма для ноутбука колоссальная, пусть даже к нему прилагаются клавиатура и стилус. Однако первую партию устройства раскупили за несколько дней — сказался эффект новизны принципиально иного форм-фактора. И как демонстратор технологий Fold хорош, рядом с ним в офисе померкнет и новенький MacBook, и какой-нибудь Dell XPS 13. И все же вряд ли Lenovo ThinkPad X1 Fold сможет сильно потеснить классический ноутбук прямо сейчас.
© Иллюстрация РИА НовостиПлюсы и минусы Lenovo ThinkPad X1 Fold
Плюсы и минусы Lenovo ThinkPad X1 Fold - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Плюсы и минусы Lenovo ThinkPad X1 Fold
 
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