https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594558414.html

Бальбек жестко ответил на слова главы МИД Украины о Навальном

Бальбек жестко ответил на слова главы МИД Украины о Навальном

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о поддержке Алексея Навального, назвав его "фальшивым... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T22:19

2021-01-25T22:19

2021-01-25T22:19

россия

дмитрий кулеба

сергей лавров

алексей навальный

мид украины

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о поддержке Алексея Навального, назвав его "фальшивым министром".Ранее Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению Навального, поскольку он является врагом президента России Владимира Путина, при этом Кулеба напомнил и Навальному про его сравнение Крыма с бутербродом с колбасой и сказал, что украинцам не стоит очаровываться российским блогером.Депутат добавил, что рассуждения Кулебы о ситуации в России и на планете в целом "мало кого интересуют, разве что только его самого".Ранее МИД Украины осудил действия российских правоохранительных органов против участников несогласованных акций протеста в РФ и задержание представителей оппозиции. МИД РФ уже советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления иностранных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

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россия, дмитрий кулеба, сергей лавров, алексей навальный, мид украины