Бальбек жестко ответил на слова главы МИД Украины о Навальном
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о поддержке Алексея Навального, назвав его "фальшивым министром".
Ранее Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению Навального, поскольку он является врагом президента России Владимира Путина, при этом Кулеба напомнил и Навальному про его сравнение Крыма с бутербродом с колбасой и сказал, что украинцам не стоит очаровываться российским блогером.
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"Кого может интересовать позиция лакея, который чистит сапоги большому господину, а затем на потеху хозяину облаивает прохожих - вот истинная сущность Кулебы... Взял бы и как друг Алексея Навального черканул бы ему пару ободряющих слов в СИЗО, так нет же, называет его врагом своего врага - насквозь фальшивый министр. Впрочем, как и вся команда президента Зеленского", - заявил Бальбек РИА Новости.
Депутат добавил, что рассуждения Кулебы о ситуации в России и на планете в целом "мало кого интересуют, разве что только его самого".
Ранее МИД Украины осудил действия российских правоохранительных органов против участников несогласованных акций протеста в РФ и задержание представителей оппозиции. МИД РФ уже советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления иностранных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
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