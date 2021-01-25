https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594557812.html
В Белом доме допустили любые меры против России из-за Навального
В Белом доме допустили любые меры против России из-за Навального
Президент США Джо Байден оставляет за собой право принять меры против России тогда и так, как он посчитает нужным, заявила в понедельник журналистам... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T22:12
2021-01-25T22:12
2021-01-25T22:12
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
джо байден
германия
шереметьево (аэропорт)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден оставляет за собой право принять меры против России тогда и так, как он посчитает нужным, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Псаки напомнила, что Байден поручил разведсообществу и другим структурам провести расследование ряда последних событий, приписываемых России, таких как хакерская атака через ПО SolarWind и предполагаемое отравление Алексея Навального.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
2021-01-25T22:12
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сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), джо байден, германия, шереметьево (аэропорт), сша, в мире