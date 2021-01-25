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В Белом доме допустили любые меры против России из-за Навального
В Белом доме допустили любые меры против России из-за Навального
Президент США Джо Байден оставляет за собой право принять меры против России тогда и так, как он посчитает нужным, заявила в понедельник журналистам... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T22:12
2021-01-25T22:12
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
джо байден
германия
шереметьево (аэропорт)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден оставляет за собой право принять меры против России тогда и так, как он посчитает нужным, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Псаки напомнила, что Байден поручил разведсообществу и другим структурам провести расследование ряда последних событий, приписываемых России, таких как хакерская атака через ПО SolarWind и предполагаемое отравление Алексея Навального.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
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сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), джо байден, германия, шереметьево (аэропорт), сша, в мире

В Белом доме допустили любые меры против России из-за Навального

22:12 25.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального идут по Тверской улице в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального идут по Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден оставляет за собой право принять меры против России тогда и так, как он посчитает нужным, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Как и было всегда, президент оставляет за собой право ответить тогда и так, как он решит. И я не буду исключать (никакие) варианты в этом случае", - сказала она.

Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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Псаки напомнила, что Байден поручил разведсообществу и другим структурам провести расследование ряда последних событий, приписываемых России, таких как хакерская атака через ПО SolarWind и предполагаемое отравление Алексея Навального.

"Мы хотим, чтобы этот отчет был подготовлен", - сказала она, говоря о перспективах ответа Вашингтона.

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".
 
Сергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Джо БайденГерманияШереметьево (аэропорт)СШАВ мире
 
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