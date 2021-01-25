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В Крыму призвали возбудить дело против Навального
В Крыму призвали возбудить дело против Навального
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил возбудить уголовное дело против Алексея Навального за попытку использовать молодежь в своих... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T21:44
2021-01-25T21:44
михаил шеремет
алексей навальный
госдума рф
генеральная прокуратура рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил возбудить уголовное дело против Алексея Навального за попытку использовать молодежь в своих политических акциях.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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михаил шеремет, алексей навальный, госдума рф, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

В Крыму призвали возбудить дело против Навального

21:44 25.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил возбудить уголовное дело против Алексея Навального за попытку использовать молодежь в своих политических акциях.

"Призываю правоохранительные органы возбудить уголовное дело и дать оценку призывам Навального к несовершеннолетним выйти на политические акции. Молодое поколение достаточно сильно подвержено всяким лозунгам и технологиям, которые сегодня отработаны во многих странах мира. Их цель - вывести под любым предлогом молодежь на улицы, и прикрываясь детьми, спровоцировать полицию. А затем преподнеся, что силовики избили детей, заставить выйти на акции протестов взрослых. Все это отработанная, в том числе на майдане в Украине, политтехнология по дестабилизации обстановки", - сказал РИА Новости Шеремет.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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Как уберечь детей от агитаторов
 
Михаил ШереметАлексей НавальныйГосдума РФГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
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