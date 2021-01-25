https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594555223.html

В Крыму призвали возбудить дело против Навального

В Крыму призвали возбудить дело против Навального

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил возбудить уголовное дело против Алексея Навального за попытку использовать молодежь в своих... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T21:44

2021-01-25T21:44

2021-01-25T21:44

михаил шеремет

алексей навальный

госдума рф

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил возбудить уголовное дело против Алексея Навального за попытку использовать молодежь в своих политических акциях.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

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михаил шеремет, алексей навальный, госдума рф, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия