https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594512376.html

Лидер правящей в Германии партии призвал освободить Навального

Лидер правящей в Германии партии призвал освободить Навального

Новый председатель правящей в Германии партии Христианско-демократический союз Армин Лашет, который может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера, по итогам... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:04

2021-01-25T17:04

2021-01-25T23:40

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

ангела меркель

москва

германия

шереметьево (аэропорт)

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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Новый председатель правящей в Германии партии Христианско-демократический союз Армин Лашет, который может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера, по итогам заседания президиума ХДС призвал освободить российского блогера Алексея Навального.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Ранее МИД РФ отмечал, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по ситуации с Навальным: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Накануне возвращения Навального в Москву власти ФРГ ответили на четыре запроса РФ о правовой помощи, но так и не передали России медицинские заключения по делу оппозиционера. По оценке Генпрокуратуры РФ, Германия отклонила большую часть российских ходатайств, а переданные протоколы допросов оппозиционера и его жены оказались "несодержательны". Ведомство расценило это как "полное неисполнение российских запросов по формальным основаниям".Сопредседатель партии Левые Катя Киппинг по итогам заседания партийного правления в понедельник также призвала власти РФ освободить Навального и подумать о диалоге не с российскими властями, а с протестующими.Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.

https://ria.ru/20210125/oppozitsiya-1594374741.html

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

москва

германия

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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-25T17:04 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, ангела меркель, москва, германия, шереметьево (аэропорт)