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https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594512376.html
Лидер правящей в Германии партии призвал освободить Навального
Лидер правящей в Германии партии призвал освободить Навального
Новый председатель правящей в Германии партии Христианско-демократический союз Армин Лашет, который может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера, по итогам... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:04
2021-01-25T23:40
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
ангела меркель
москва
германия
шереметьево (аэропорт)
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Новый председатель правящей в Германии партии Христианско-демократический союз Армин Лашет, который может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера, по итогам заседания президиума ХДС призвал освободить российского блогера Алексея Навального.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Ранее МИД РФ отмечал, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по ситуации с Навальным: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Накануне возвращения Навального в Москву власти ФРГ ответили на четыре запроса РФ о правовой помощи, но так и не передали России медицинские заключения по делу оппозиционера. По оценке Генпрокуратуры РФ, Германия отклонила большую часть российских ходатайств, а переданные протоколы допросов оппозиционера и его жены оказались "несодержательны". Ведомство расценило это как "полное неисполнение российских запросов по формальным основаниям".Сопредседатель партии Левые Катя Киппинг по итогам заседания партийного правления в понедельник также призвала власти РФ освободить Навального и подумать о диалоге не с российскими властями, а с протестующими.Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.
https://ria.ru/20210125/oppozitsiya-1594374741.html
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
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сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, ангела меркель, москва, германия, шереметьево (аэропорт)

Лидер правящей в Германии партии призвал освободить Навального

17:04 25.01.2021 (обновлено: 23:40 25.01.2021)
 
© REUTERS / Hannibal HanschkeНовоизбранный лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет
Новоизбранный лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Новый председатель правящей в Германии партии Христианско-демократический союз Армин Лашет, который может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера, по итогам заседания президиума ХДС призвал освободить российского блогера Алексея Навального.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
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МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

"Мы также в президиуме обсудили арест Алексея Навального. Мы поддерживаем позицию федерального правительства, которое выступает за немедленное освобождение Алексея Навального. Не Навальный должен быть под стражей, а преступники, которые осуществили покушение на его жизнь. Мы ожидаем полного расследования, кто были эти преступники, что они будут помещены за решетку", - заявил Лашет по итогам заседания президиума партии в понедельник.

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Ранее МИД РФ отмечал, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по ситуации с Навальным: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Накануне возвращения Навального в Москву власти ФРГ ответили на четыре запроса РФ о правовой помощи, но так и не передали России медицинские заключения по делу оппозиционера. По оценке Генпрокуратуры РФ, Германия отклонила большую часть российских ходатайств, а переданные протоколы допросов оппозиционера и его жены оказались "несодержательны". Ведомство расценило это как "полное неисполнение российских запросов по формальным основаниям".
Сопредседатель партии Левые Катя Киппинг по итогам заседания партийного правления в понедельник также призвала власти РФ освободить Навального и подумать о диалоге не с российскими властями, а с протестующими.

"Члены правительства РФ недавно встречались с делегацией АдГ (правой партии "Альтернатива для Германии"), возможно, пришло время сесть за стол с теми, кто протестует и требует расследования", - заявила Киппинг.

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Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.
 
Сергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Генеральная прокуратура РФАнгела МеркельМоскваГерманияШереметьево (аэропорт)
 
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