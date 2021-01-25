https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594502136.html

В Госдуме предложили Киеву забрать Навального себе

В Госдуме предложили Киеву забрать Навального себе

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет предложил киевским властям, назвавшим Алексея Навального другом, забрать его себе, что станет финальным аккордом для... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:21

2021-01-25T16:21

2021-01-25T16:21

дмитрий кулеба

михаил шеремет

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет предложил киевским властям, назвавшим Алексея Навального другом, забрать его себе, что станет финальным аккордом для украинского государства.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению Навального, поскольку он является врагом президента России. Кулеба назвал происходящие в России важным и для интересов Украины, охарактеризовав это поговоркой: враг моего врага – мой друг. Вместе с тем глава МИД Украины считает, что украинцам не надо очаровываться Навальным, поскольку тот выступил против возвращения Крыма Киеву.При этом, по его словам, в Навальном киевские власти видят "ведомого лжеполитика, с помощью которого можно поживиться достоянием и богатствами России".Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html

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дмитрий кулеба, михаил шеремет, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мид украины, госдума рф, германия, украина, в мире