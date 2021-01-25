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https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594502136.html
В Госдуме предложили Киеву забрать Навального себе
В Госдуме предложили Киеву забрать Навального себе
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет предложил киевским властям, назвавшим Алексея Навального другом, забрать его себе, что станет финальным аккордом для... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:21
2021-01-25T16:21
дмитрий кулеба
михаил шеремет
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
мид украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет предложил киевским властям, назвавшим Алексея Навального другом, забрать его себе, что станет финальным аккордом для украинского государства.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению Навального, поскольку он является врагом президента России. Кулеба назвал происходящие в России важным и для интересов Украины, охарактеризовав это поговоркой: враг моего врага – мой друг. Вместе с тем глава МИД Украины считает, что украинцам не надо очаровываться Навальным, поскольку тот выступил против возвращения Крыма Киеву.При этом, по его словам, в Навальном киевские власти видят "ведомого лжеполитика, с помощью которого можно поживиться достоянием и богатствами России".Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.
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дмитрий кулеба, михаил шеремет, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мид украины, госдума рф, германия, украина, в мире

В Госдуме предложили Киеву забрать Навального себе

16:21 25.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет предложил киевским властям, назвавшим Алексея Навального другом, забрать его себе, что станет финальным аккордом для украинского государства.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению Навального, поскольку он является врагом президента России. Кулеба назвал происходящие в России важным и для интересов Украины, охарактеризовав это поговоркой: враг моего врага – мой друг. Вместе с тем глава МИД Украины считает, что украинцам не надо очаровываться Навальным, поскольку тот выступил против возвращения Крыма Киеву.

"Если Навальный так нравится политикам на Украине, если они в нем видят своего вдохновителя и друга близкого, то после того, как Навальный ответит за все свои преступления перед российским государством, пусть заберут его себе на Украину. Это будет последний аккорд для украинской государственности, потому что такие люди как Навальный способны только разрушать", - сказал РИА Новости Шеремет.

При этом, по его словам, в Навальном киевские власти видят "ведомого лжеполитика, с помощью которого можно поживиться достоянием и богатствами России".
Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 08:00
Наука безоглядной ненависти и безоглядной любви
 
Дмитрий КулебаМихаил ШереметАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МИД УкраиныГосдума РФГерманияУкраинаВ мире
 
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