https://ria.ru/20210125/napadenie-1594551275.html

Очевидец рассказал о нападении на россиян в Стамбуле

Очевидец рассказал о нападении на россиян в Стамбуле

Очевидец нападения вооруженного ножом мужчины на трех россиян в Стамбуле рассказал "Вечерней Москве" о первых минутах после инцидента. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T21:00

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Очевидец нападения вооруженного ножом мужчины на трех россиян в Стамбуле рассказал "Вечерней Москве" о первых минутах после инцидента."Я находился в своем ларьке, потом услышал крики, выбежал и увидел, что на земле лежат три человека. <…> Одна из девушек получила семь ножевых ранений, остальные ребята — три или четыре. Мы позвонили в полицию и скорую помощь. Люди из соседних домов сразу выбежали и начали перевязывать раны, но крови было очень много", — сказал он.Он также отметил, что в руках у нападавшего был "большой нож, напоминающий кухонный для нарезки хлеба".Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что накануне вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. напал с ножом на трех граждан России, сейчас они находятся в больнице. Он задержан. По данным турецких СМИ, конфликт произошел из-за того, что мужчина требовал у россиян деньги.

https://ria.ru/20210125/napadenie-1594516549.html

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россия, турция, стамбул, в мире