https://ria.ru/20210125/napadenie-1594517613.html
Источник рассказал о подозреваемом в нападении на россиян в Стамбуле
Источник рассказал о подозреваемом в нападении на россиян в Стамбуле
Подозреваемый в вооруженном нападении на трех россиян в Стамбуле ранее имел много судимостей, сообщил РИА Новости источник в полиции. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:25
2021-01-25T17:25
2021-01-25T17:25
стамбул
в мире
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АНКАРА, 25 янв – РИА Новости, Алёна Палажченко. Подозреваемый в вооруженном нападении на трех россиян в Стамбуле ранее имел много судимостей, сообщил РИА Новости источник в полиции.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что накануне вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. напал с ножом на трех граждан России, которые получили ранения. Он задержан."Подозреваемый имеет большое количество судимостей", - сказал собеседник агентства.По сообщениям турецких СМИ, конфликт произошел из-за того, что мужчина требовал у россиян деньги. После отказа он напал на российских граждан.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Нападение на россиян в Стамбуле зафиксировали камеры наблюдения
Нападение на россиян в Стамбуле попало на камеры. По данным СМИ, резню устроил сборщик мусора. Сейчас его ищет полиция.
2021-01-25T17:25
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, стамбул, в мире
АНКАРА, 25 янв – РИА Новости, Алёна Палажченко.
Подозреваемый в вооруженном нападении на трех россиян в Стамбуле
ранее имел много судимостей, сообщил РИА Новости источник в полиции.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что накануне вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. напал с ножом на трех граждан России, которые получили ранения. Он задержан.
"Подозреваемый имеет большое количество судимостей", - сказал собеседник агентства.
По сообщениям турецких СМИ, конфликт произошел из-за того, что мужчина требовал у россиян деньги. После отказа он напал на российских граждан.