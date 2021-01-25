https://ria.ru/20210125/napadenie-1594517613.html

Источник рассказал о подозреваемом в нападении на россиян в Стамбуле

Источник рассказал о подозреваемом в нападении на россиян в Стамбуле

Подозреваемый в вооруженном нападении на трех россиян в Стамбуле ранее имел много судимостей, сообщил РИА Новости источник в полиции. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:25

2021-01-25T17:25

2021-01-25T17:25

стамбул

в мире

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АНКАРА, 25 янв – РИА Новости, Алёна Палажченко. Подозреваемый в вооруженном нападении на трех россиян в Стамбуле ранее имел много судимостей, сообщил РИА Новости источник в полиции.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что накануне вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. напал с ножом на трех граждан России, которые получили ранения. Он задержан."Подозреваемый имеет большое количество судимостей", - сказал собеседник агентства.По сообщениям турецких СМИ, конфликт произошел из-за того, что мужчина требовал у россиян деньги. После отказа он напал на российских граждан.

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2021

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Нападение на россиян в Стамбуле зафиксировали камеры наблюдения Нападение на россиян в Стамбуле попало на камеры. По данным СМИ, резню устроил сборщик мусора. Сейчас его ищет полиция. 2021-01-25T17:25 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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