https://ria.ru/20210125/napadenie-1594516549.html
Опубликовано видео вооруженного нападения на россиян в Стамбуле
Опубликовано видео вооруженного нападения на россиян в Стамбуле
Момент нападения мужчины на россиян в стамбульском районе Бешикташ был зафиксирован камерами наблюдения. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:22
2021-01-25T17:22
2021-01-25T17:22
стамбул
происшествия
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Момент нападения мужчины на россиян в стамбульском районе Бешикташ был зафиксирован камерами наблюдения. Инцидент произошел в воскресенье вечером. На кадрах видно, как вооруженный ножом мужчина ранил двух женщин и мужчину. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что подозреваемый в нападении уже задержан. Им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. По предварительным данным, он психически нездоров. Отмечается, что пострадавшие россияне сейчас находятся в больнице. Все трое не являются туристами, у них есть вид на жительство.
стамбул
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594513818_160:0:640:360_1920x0_80_0_0_1fa272e0def621c204a00446b80c3c0c.jpg
Нападение на россиян в Стамбуле зафиксировали камеры наблюдения
Нападение на россиян в Стамбуле попало на камеры. По данным СМИ, резню устроил сборщик мусора. Сейчас его ищет полиция.
2021-01-25T17:22
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, стамбул, происшествия, в мире
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Момент нападения мужчины на россиян в стамбульском районе
Бешикташ был зафиксирован камерами наблюдения.
Инцидент произошел в воскресенье вечером. На кадрах видно, как вооруженный ножом мужчина ранил двух женщин и мужчину.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что подозреваемый в нападении уже задержан. Им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. По предварительным данным, он психически нездоров.
Отмечается, что пострадавшие россияне сейчас находятся в больнице. Все трое не являются туристами, у них есть вид на жительство.