https://ria.ru/20210125/napadenie-1594516549.html

Опубликовано видео вооруженного нападения на россиян в Стамбуле

Опубликовано видео вооруженного нападения на россиян в Стамбуле

Момент нападения мужчины на россиян в стамбульском районе Бешикташ был зафиксирован камерами наблюдения. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:22

2021-01-25T17:22

2021-01-25T17:22

стамбул

происшествия

в мире

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Момент нападения мужчины на россиян в стамбульском районе Бешикташ был зафиксирован камерами наблюдения. Инцидент произошел в воскресенье вечером. На кадрах видно, как вооруженный ножом мужчина ранил двух женщин и мужчину. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что подозреваемый в нападении уже задержан. Им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. По предварительным данным, он психически нездоров. Отмечается, что пострадавшие россияне сейчас находятся в больнице. Все трое не являются туристами, у них есть вид на жительство.

стамбул

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нападение на россиян в Стамбуле зафиксировали камеры наблюдения Нападение на россиян в Стамбуле попало на камеры. По данным СМИ, резню устроил сборщик мусора. Сейчас его ищет полиция. 2021-01-25T17:22 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, стамбул, происшествия, в мире