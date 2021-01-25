https://ria.ru/20210125/nagrada-1594534116.html

Титов заявил, что не получал пост бизнес-омбудсмена в виде награды

Титов заявил, что не получал пост бизнес-омбудсмена в виде награды

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, семье которого принадлежит компания "Абрау-Дюрсо", опроверг РИА Новости информацию РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T19:02

2021-01-25T19:02

2021-01-25T19:02

россия

абрау-дюрсо

борис титов

алексей навальный

youtube

владимир путин

краснодарский край

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, семье которого принадлежит компания "Абрау-Дюрсо", опроверг РИА Новости информацию о том, что получил свой пост в качестве награды за некие сделки, связанные с куплей-продажей части виноградников в поселке Дивноморское Краснодарского края.Ранее в YouTube был опубликовано "расследование" Алексея Навального, где, в частности, утверждалось, что должность бизнес-омбудсмена была придумана специально для Титова. Президент РФ Владимир Путин назвал "расследование" Навального монтажом и компиляцией и отметил, что эта информация муссировалось давно, а сейчас авторам представился удобный случай скомпилировать и попытаться "промыть гражданам мозги".По его словам, "разоблачения не получилось, потому что эта сделка (по продаже виноградников в Дивноморском, которая упоминается в фильме – ред.) была абсолютно публичной, о ней говорили много-много раз".

https://ria.ru/20210125/aktsii-1594507907.html

https://ria.ru/20210125/vinodelie-1594501266.html

россия

краснодарский край

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2021

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россия, абрау-дюрсо, борис титов, алексей навальный, youtube, владимир путин, краснодарский край