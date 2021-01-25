Титов заявил, что не получал пост бизнес-омбудсмена в виде награды
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, семье которого принадлежит компания "Абрау-Дюрсо", опроверг РИА Новости информацию о том, что получил свой пост в качестве награды за некие сделки, связанные с куплей-продажей части виноградников в поселке Дивноморское Краснодарского края.
Ранее в YouTube был опубликовано "расследование" Алексея Навального, где, в частности, утверждалось, что должность бизнес-омбудсмена была придумана специально для Титова. Президент РФ Владимир Путин назвал "расследование" Навального монтажом и компиляцией и отметил, что эта информация муссировалось давно, а сейчас авторам представился удобный случай скомпилировать и попытаться "промыть гражданам мозги".
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"Насчет того, что я как награду получил должность бизнес-омбудсмена – неприятно слышать. Потому что я такого подарка не просил, это большая обязанность, а не награда. Это реальная работа, кровь и пот. Защищать бизнес - дело непростое, но мы сегодня отстаиваем права многих предпринимателей", - отметил Титов.
По его словам, "разоблачения не получилось, потому что эта сделка (по продаже виноградников в Дивноморском, которая упоминается в фильме – ред.) была абсолютно публичной, о ней говорили много-много раз".
"С другой стороны, за шесть лет, когда мы управляли виноградниками, ни много ни мало удалось создать вино мирового уровня. И оно сегодня продается во многих супермаркетах, стоит недорого, по сравнению с некоторыми другими российскими винами", - добавил омбудсмен.