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Фиксирующие непристегнутый ремень камеры после Москвы в Подмосковье
Фиксирующие непристегнутый ремень камеры после Москвы в Подмосковье
Камеры видеофиксации в Подмосковье начнут выявлять водителей, не пристегивающих ремень безопасности, заявил начальник управления ГИБДД ГУМВД по Московской... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:39
2021-01-25T16:51
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Камеры видеофиксации в Подмосковье начнут выявлять водителей, не пристегивающих ремень безопасности, заявил начальник управления ГИБДД ГУМВД по Московской области Виктор Кузнецов."Что касается видеофиксации, конечно, мы будем это направление развивать. В дальнейшем тестировать будем и ремни безопасности, и, возможно, гаджеты будут тестироваться. Человек, который будет нарушать правила, будет получать это все по почте, чтобы не было дополнительных расходов", - сказал Кузнецов на пресс-конференции в понедельник.Кузнецов не обозначил никаких сроков, отметив при этом, что речи об увеличении числа камер в регионе пока не идет. "Можем не увеличивать количество, но увеличивать качество, чтобы было меньше жалоб", - подчеркнул он.В Москве в конце 2020 года начали работать специальные камеры, которые фиксируют не пристегнутый водителем ремень безопасности и использование гаджетов за рулем. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД, по итогам работы камер по состоянию на 16 декабря было вынесено более 2,3 тысячи постановлений за не пристегнутый ремень и более 100 постановлений за использование телефона за рулем.
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московская область (подмосковье)

Фиксирующие непристегнутый ремень камеры после Москвы в Подмосковье

16:39 25.01.2021 (обновлено: 16:51 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк Камера слежения
 Камера слежения - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Камеры видеофиксации в Подмосковье начнут выявлять водителей, не пристегивающих ремень безопасности, заявил начальник управления ГИБДД ГУМВД по Московской области Виктор Кузнецов.
"Что касается видеофиксации, конечно, мы будем это направление развивать. В дальнейшем тестировать будем и ремни безопасности, и, возможно, гаджеты будут тестироваться. Человек, который будет нарушать правила, будет получать это все по почте, чтобы не было дополнительных расходов", - сказал Кузнецов на пресс-конференции в понедельник.
Комплекс автофиксации нарушений ПДД - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 02:00Сказано в эфире
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Кузнецов не обозначил никаких сроков, отметив при этом, что речи об увеличении числа камер в регионе пока не идет. "Можем не увеличивать количество, но увеличивать качество, чтобы было меньше жалоб", - подчеркнул он.
В Москве в конце 2020 года начали работать специальные камеры, которые фиксируют не пристегнутый водителем ремень безопасности и использование гаджетов за рулем. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД, по итогам работы камер по состоянию на 16 декабря было вынесено более 2,3 тысячи постановлений за не пристегнутый ремень и более 100 постановлений за использование телефона за рулем.
 
Московская область (Подмосковье)
 
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