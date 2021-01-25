https://ria.ru/20210125/moskva-1594506092.html

Фиксирующие непристегнутый ремень камеры после Москвы в Подмосковье

Фиксирующие непристегнутый ремень камеры после Москвы в Подмосковье

Камеры видеофиксации в Подмосковье начнут выявлять водителей, не пристегивающих ремень безопасности, заявил начальник управления ГИБДД ГУМВД по Московской... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:39

2021-01-25T16:39

2021-01-25T16:51

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/49787/89/497878929_0:175:2934:1825_1920x0_80_0_0_bd35e729d01d62792cd1a46d1e78d961.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Камеры видеофиксации в Подмосковье начнут выявлять водителей, не пристегивающих ремень безопасности, заявил начальник управления ГИБДД ГУМВД по Московской области Виктор Кузнецов."Что касается видеофиксации, конечно, мы будем это направление развивать. В дальнейшем тестировать будем и ремни безопасности, и, возможно, гаджеты будут тестироваться. Человек, который будет нарушать правила, будет получать это все по почте, чтобы не было дополнительных расходов", - сказал Кузнецов на пресс-конференции в понедельник.Кузнецов не обозначил никаких сроков, отметив при этом, что речи об увеличении числа камер в регионе пока не идет. "Можем не увеличивать количество, но увеличивать качество, чтобы было меньше жалоб", - подчеркнул он.В Москве в конце 2020 года начали работать специальные камеры, которые фиксируют не пристегнутый водителем ремень безопасности и использование гаджетов за рулем. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД, по итогам работы камер по состоянию на 16 декабря было вынесено более 2,3 тысячи постановлений за не пристегнутый ремень и более 100 постановлений за использование телефона за рулем.

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/kamera-1593877935.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)