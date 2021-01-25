https://ria.ru/20210125/miting-1594483125.html

Полиция завела дело против оголившегося на незаконном митинге краснодарца

Полиция завела дело против оголившегося на незаконном митинге краснодарца

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении Владимира Егорова, который на несогласованном митинге в Краснодаре демонстрировал свои ягодицы с... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:47

2021-01-25T15:47

2021-01-25T15:47

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

краснодар

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569764742_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_63b3e5bbedc53fb9fa4c4f14dcc4ff0a.jpg

КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении Владимира Егорова, который на несогласованном митинге в Краснодаре демонстрировал свои ягодицы с памятника кубанскому казачеству, сообщил адвокат молодого человека Алексей Аванесян.В Краснодаре в субботу несколько тысяч человек прошли по главной улице города – Красной - от Триумфальной арки к администрации Краснодарского края. Там один из участников митинга взобрался на памятник кубанскому казачеству, надел трусы на копыто коня, после чего оголил свой зад, повернувшись к зданию администрации. Затем он продемонстрировал ягодицы собравшимся, похлопав себя по филейной части. Участники митинга не оценили эту выходку и заставили парня слезть с памятника. Впоследствии в интернете появилось видео с его извинениями.Аванесян написал в своём Facebook, что суд назначил Егорову "10 суток ареста за организацию митинга". Данные о привлечении Егорова к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга) без уточнения наказания есть на сайте Ленинского районного суда Краснодара.По этой статье о хулиганстве по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы Егорову грозит до пяти лет лишения свободы.Оперативно комментарий в ГУМВД по Краснодарскому краю агентству получить не удалось.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210125/zaderzhannyy-1594468606.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/kitay-1594445031.html

краснодар

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, краснодар, краснодарский край, происшествия