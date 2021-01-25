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Полиция завела дело против оголившегося на незаконном митинге краснодарца
Полиция завела дело против оголившегося на незаконном митинге краснодарца
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении Владимира Егорова, который на несогласованном митинге в Краснодаре демонстрировал свои ягодицы с... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:47
2021-01-25T15:47
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
краснодар
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении Владимира Егорова, который на несогласованном митинге в Краснодаре демонстрировал свои ягодицы с памятника кубанскому казачеству, сообщил адвокат молодого человека Алексей Аванесян.В Краснодаре в субботу несколько тысяч человек прошли по главной улице города – Красной - от Триумфальной арки к администрации Краснодарского края. Там один из участников митинга взобрался на памятник кубанскому казачеству, надел трусы на копыто коня, после чего оголил свой зад, повернувшись к зданию администрации. Затем он продемонстрировал ягодицы собравшимся, похлопав себя по филейной части. Участники митинга не оценили эту выходку и заставили парня слезть с памятника. Впоследствии в интернете появилось видео с его извинениями.Аванесян написал в своём Facebook, что суд назначил Егорову "10 суток ареста за организацию митинга". Данные о привлечении Егорова к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга) без уточнения наказания есть на сайте Ленинского районного суда Краснодара.По этой статье о хулиганстве по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы Егорову грозит до пяти лет лишения свободы.Оперативно комментарий в ГУМВД по Краснодарскому краю агентству получить не удалось.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210125/zaderzhannyy-1594468606.html
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, краснодар, краснодарский край, происшествия

Полиция завела дело против оголившегося на незаконном митинге краснодарца

15:47 25.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРейд сотрудников полиции в Чите
Рейд сотрудников полиции в Чите - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении Владимира Егорова, который на несогласованном митинге в Краснодаре демонстрировал свои ягодицы с памятника кубанскому казачеству, сообщил адвокат молодого человека Алексей Аванесян.
В Краснодаре в субботу несколько тысяч человек прошли по главной улице города – Красной - от Триумфальной арки к администрации Краснодарского края. Там один из участников митинга взобрался на памятник кубанскому казачеству, надел трусы на копыто коня, после чего оголил свой зад, повернувшись к зданию администрации. Затем он продемонстрировал ягодицы собравшимся, похлопав себя по филейной части. Участники митинга не оценили эту выходку и заставили парня слезть с памятника. Впоследствии в интернете появилось видео с его извинениями.
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Аванесян написал в своём Facebook, что суд назначил Егорову "10 суток ареста за организацию митинга". Данные о привлечении Егорова к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга) без уточнения наказания есть на сайте Ленинского районного суда Краснодара.
"Возбудить уголовное дело в отношении Егорова Владимира Владимировича... в деяниях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ", - следует из копии документа, подписанного дознавателем городского УМВД и размещенного адвокатом в Facebook.
По этой статье о хулиганстве по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы Егорову грозит до пяти лет лишения свободы.
Оперативно комментарий в ГУМВД по Краснодарскому краю агентству получить не удалось.
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Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
 
Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФКраснодарКраснодарский крайПроисшествия
 
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