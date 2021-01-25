https://ria.ru/20210125/meyerkhold-1594493515.html

Центр имени Мейерхольда представил программу к своему 30-летию

Центр имени Мейерхольда представил программу к своему 30-летию

Центр имени Мейерхольда (ЦИМ) представил программу юбилейного года – к 30-летию центра запланированы гастроли Александринского театра, фестиваль... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:56

2021-01-25T17:56

2021-01-25T17:56

культура

театр

новости культуры

дмитрий волкострелов

центр имени мейерхольда

александринский театр

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Центр имени Мейерхольда (ЦИМ) представил программу юбилейного года – к 30-летию центра запланированы гастроли Александринского театра, фестиваль экспериментальных спектаклей Noname, а также гастроли независимых театров из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани в рамках проекта "Поехали", сообщил художественный руководитель центра Дмитрий Волкострелов.Основатель ЦИМ Валерий Фокин, который на данный момент является художественным руководителем Александринского театра, уточнил, что есть 4-5 спектаклей, из которых выберут несколько для показа на сцене ЦИМ. Среди вариантов "Дети солнца" по мотивам пьесы Максима Горького в постановке Николая Рощина, "Нана" режиссера Андрия Жолдака по мотивам романа Эмиля Золя, "Честная женщина" в постановке Валерия Фокина по пьесе Кирилла Фокина и другие постановки.Как добавил Волкострелов, в юбилейном году также запланирован фестиваль экспериментальных спектаклей Noname, где покажут проекты из Японии, Узбекистана, Казахстана, Казани."В сентябре-декабре, мы планируем, у нас существует проект, который называется "Поехали", в ходе которого на нашей сцене выступят экспериментальные независимые театры из Санкт-Петербурга, Калуги, Нижнего Новгорода и Казани. Такая длинная гастрольная карусель, которую мы планируем запустить", - добавил худрук ЦИМ.Среди важных событий для ЦИМ Волкострелов также перечислил открытие новой сцены, которая запланирована на июль, и февральская премьера спектакля с рабочим названием Spаce X, где постановщики постараются "дать голос пространству театра" как полноправному участнику театрального процесса.

https://ria.ru/20200128/1563966333.html

https://ria.ru/20210112/aleksandrinka-1592684724.html

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театр, новости культуры, дмитрий волкострелов, центр имени мейерхольда, александринский театр