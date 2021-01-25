https://ria.ru/20210125/meditsina--1594507867.html

Онлайн-собрание академиков РАН о COVID и онкологических заболеваниях

Онлайн-собрание академиков РАН о COVID и онкологических заболеваниях

28 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 и онкологические заболевания".

2021-01-25T16:44

2021-01-25T16:44

2021-01-25T16:44

анонсы

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Задать вопросВедущий – вице-президент РАН, председатель Совета, академик Владимир ЧЕХОНИН.Участники:- академик РАН, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей КАПРИН с докладом "Онкологическая служба в условиях пандемии COVID-19";- главный внештатный специалист нефролог Москвы, руководитель научно-практического центра нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ №52 Олег КОТЕНКО с докладом "Организация нефрологической помощи в период пандемии COVID-19";- главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России Игорь ТЮРИН и академик РАН, директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава России Иван СТИЛИДИ с докладом "Методы визуализации при коронавирусной инфекции в онкологии";- с.н.с. отделения химиотерапии №2 ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России Михаил ФЕДЯНИН с докладом "Нужно ли нам менять лечебные подходы у онкологических пациентов в условиях пандемии?";- с.н.с. отделения абдоминальной хирургии ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России Алексей КАЛИНИН с докладом "Хирургическое лечение онкологических пациентов в условиях пандемии COVID-19";- заместитель директора НИИ КиЭР по лечебной работе, заведующая отделением радиотерапии ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Марина ЧЕРНЫХ с докладом "Лучевая терапия в условия Covid 19: уроки пандемии".Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы