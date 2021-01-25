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Онлайн-собрание академиков РАН о COVID и онкологических заболеваниях
Онлайн-собрание академиков РАН о COVID и онкологических заболеваниях
28 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 и онкологические заболевания".
2021-01-25T16:44
2021-01-25T16:44
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Задать вопросВедущий – вице-президент РАН, председатель Совета, академик Владимир ЧЕХОНИН.Участники:- академик РАН, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей КАПРИН с докладом "Онкологическая служба в условиях пандемии COVID-19";- главный внештатный специалист нефролог Москвы, руководитель научно-практического центра нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ №52 Олег КОТЕНКО с докладом "Организация нефрологической помощи в период пандемии COVID-19";- главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России Игорь ТЮРИН и академик РАН, директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава России Иван СТИЛИДИ с докладом "Методы визуализации при коронавирусной инфекции в онкологии";- с.н.с. отделения химиотерапии №2 ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России Михаил ФЕДЯНИН с докладом "Нужно ли нам менять лечебные подходы у онкологических пациентов в условиях пандемии?";- с.н.с. отделения абдоминальной хирургии ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России Алексей КАЛИНИН с докладом "Хирургическое лечение онкологических пациентов в условиях пандемии COVID-19";- заместитель директора НИИ КиЭР по лечебной работе, заведующая отделением радиотерапии ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Марина ЧЕРНЫХ с докладом "Лучевая терапия в условия Covid 19: уроки пандемии".Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Онлайн-собрание академиков РАН о COVID и онкологических заболеваниях

16:44 25.01.2021
 
Читать ria.ru в
28 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 и онкологические заболевания".
Задать вопрос

Ведущий – вице-президент РАН, председатель Совета, академик Владимир ЧЕХОНИН.

Участники:
- академик РАН, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей КАПРИН с докладом "Онкологическая служба в условиях пандемии COVID-19";
- главный внештатный специалист нефролог Москвы, руководитель научно-практического центра нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ №52 Олег КОТЕНКО с докладом "Организация нефрологической помощи в период пандемии COVID-19";
- главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России Игорь ТЮРИН и академик РАН, директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава России Иван СТИЛИДИ с докладом "Методы визуализации при коронавирусной инфекции в онкологии";
- с.н.с. отделения химиотерапии №2 ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России Михаил ФЕДЯНИН с докладом "Нужно ли нам менять лечебные подходы у онкологических пациентов в условиях пандемии?";
- с.н.с. отделения абдоминальной хирургии ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России Алексей КАЛИНИН с докладом "Хирургическое лечение онкологических пациентов в условиях пандемии COVID-19";
- заместитель директора НИИ КиЭР по лечебной работе, заведующая отделением радиотерапии ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Марина ЧЕРНЫХ с докладом "Лучевая терапия в условия Covid 19: уроки пандемии".

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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