https://ria.ru/20210125/luna-1594458822.html

Рогозин рассказал, почему России неинтересно участие в лунном проекте США

Рогозин рассказал, почему России неинтересно участие в лунном проекте США

Россию не интересует участие в американском проекте по созданию окололунной орбитальной станции Gateway, поскольку он не предполагает равноправность всех... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:03

2021-01-25T13:03

2021-01-25T13:50

хочу стать космонавтом

россия

луна

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

сша

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россию не интересует участие в американском проекте по созданию окололунной орбитальной станции Gateway, поскольку он не предполагает равноправность всех сторон, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.По его словам, ведомство неоднократно выражало готовность присоединиться к программе, если бы работа выстраивалась по примеру Международной космической станции."Однако то, что сейчас пытается сделать НАСА по Луне, — это американский проект с ограниченным участием внешних партнеров. Нам это неинтересно. <...> "Волк зайцу говорит: "Заяц, приходи завтра в девять утра, я тебя съем!" - "Волк, а можно я не приду?" - "Можно! Тогда я вычеркиваю тебя из списка!" — написал руководитель госкорпорации в своем канале в Telegram.Рогозин также отметил, что у России есть своя программа исследований земного спутника — и уже идут консультации с международными партнерами, в первую очередь с Китаем, по созданию научной базы на Луне. Он также напомнил о предложении Соединенным Штатам адаптировать один из шлюзовых модулей Gateway под возможную стыковку пилотируемого корабля "Орел". США планируют в 2020-х построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по МКС. В 2023 году ракета-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy должна запустить к спутнику Земли первые два модуля станции — энергодвигательный PPE и жилой и грузовой HALO. В 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместном создании Gateway, однако позднее Рогозин заявил, что Россия не может участвовать, так как в проекте ей отвели недостаточно значимую роль. Российские специалисты должны были изготовить только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос, — а основной вклад в программу вносили Соединенные Штаты. Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что Россию исключили из экспертной группы по Gateway.

https://ria.ru/20201012/luna-1579448449.html

https://ria.ru/20201216/luna-1589276003.html

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луна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луна, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, сша