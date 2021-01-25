https://ria.ru/20210125/lizing-1594524821.html

ВТБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2021

ВТБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2021

ВТБ Лизинг начал заключать сделки по госпрограмме льготного лизинга колесных транспортных средств, возобновленной в 2021 году Минпромторгом РФ, сообщает ВТБ. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T18:11

2021-01-25T18:11

2021-01-25T18:11

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. ВТБ Лизинг начал заключать сделки по госпрограмме льготного лизинга колесных транспортных средств, возобновленной в 2021 году Минпромторгом РФ, сообщает ВТБ.В компании напомнили, что по итогам 2020 года ВТБ Лизинг вошел в тройку лидеров среди участников госпрограммы льготного лизинга как по количеству договоров, так и по размеру субсидии. Компания на 80% увеличила портфель сделок, реализованных с применением механизма господдержки. Всего клиентам по программе Минпромторга было передано более 7 тысяч единиц техники, в период ее действия доля договоров с использованием субсидии составила около 30% в автомобильном бизнесе компании.

https://ria.ru/20201218/premiya-1589915696.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб лизинг, втб, новости компаний - экономика