ВТБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2021
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. ВТБ Лизинг начал заключать сделки по госпрограмме льготного лизинга колесных транспортных средств, возобновленной в 2021 году Минпромторгом РФ, сообщает ВТБ.
"В 2021 году вместо отдельных условий по целевым направлениям "Стандартная программа", "Свое дело" и "Российский тягач" в классической программе действуют единые льготные параметры по приобретению отечественной техники. Лизинговая компания предоставляет покупателям техники, произведенной на территории России в 2021 году, скидку до 10% от ее стоимости, но не более 500 тысяч рублей на один предмет лизинга. Скидка учитывается при внесении авансового платежа, в дальнейшем эти затраты компенсируются лизинговым компаниям за счет средств федерального бюджета. Срок лизинга по программе - от 12 до 60 месяцев", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что по итогам 2020 года ВТБ Лизинг вошел в тройку лидеров среди участников госпрограммы льготного лизинга как по количеству договоров, так и по размеру субсидии. Компания на 80% увеличила портфель сделок, реализованных с применением механизма господдержки. Всего клиентам по программе Минпромторга было передано более 7 тысяч единиц техники, в период ее действия доля договоров с использованием субсидии составила около 30% в автомобильном бизнесе компании.
"Уверен, что предоставляемые государством льготы на приобретение автомобилей отечественного производства будут, как и прежде, стимулировать спрос и одновременно помогать российскому бизнесу эффективно пополнять и обновлять парки. Мы видим большой спрос на такие меры поддержки со стороны наших клиентов, которые уже активно интересуются условиями 2021 года", - привели в компании комментарий генерального директора ГК ВТБ Лизинг Дмитрия Ивантера.
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