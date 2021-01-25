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ВТБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2021
ВТБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2021
ВТБ Лизинг начал заключать сделки по госпрограмме льготного лизинга колесных транспортных средств, возобновленной в 2021 году Минпромторгом РФ, сообщает ВТБ. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:11
2021-01-25T18:11
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. ВТБ Лизинг начал заключать сделки по госпрограмме льготного лизинга колесных транспортных средств, возобновленной в 2021 году Минпромторгом РФ, сообщает ВТБ.В компании напомнили, что по итогам 2020 года ВТБ Лизинг вошел в тройку лидеров среди участников госпрограммы льготного лизинга как по количеству договоров, так и по размеру субсидии. Компания на 80% увеличила портфель сделок, реализованных с применением механизма господдержки. Всего клиентам по программе Минпромторга было передано более 7 тысяч единиц техники, в период ее действия доля договоров с использованием субсидии составила около 30% в автомобильном бизнесе компании.
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втб лизинг, втб, новости компаний - экономика

ВТБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2021

18:11 25.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. ВТБ Лизинг начал заключать сделки по госпрограмме льготного лизинга колесных транспортных средств, возобновленной в 2021 году Минпромторгом РФ, сообщает ВТБ.
"В 2021 году вместо отдельных условий по целевым направлениям "Стандартная программа", "Свое дело" и "Российский тягач" в классической программе действуют единые льготные параметры по приобретению отечественной техники. Лизинговая компания предоставляет покупателям техники, произведенной на территории России в 2021 году, скидку до 10% от ее стоимости, но не более 500 тысяч рублей на один предмет лизинга. Скидка учитывается при внесении авансового платежа, в дальнейшем эти затраты компенсируются лизинговым компаниям за счет средств федерального бюджета. Срок лизинга по программе - от 12 до 60 месяцев", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что по итогам 2020 года ВТБ Лизинг вошел в тройку лидеров среди участников госпрограммы льготного лизинга как по количеству договоров, так и по размеру субсидии. Компания на 80% увеличила портфель сделок, реализованных с применением механизма господдержки. Всего клиентам по программе Минпромторга было передано более 7 тысяч единиц техники, в период ее действия доля договоров с использованием субсидии составила около 30% в автомобильном бизнесе компании.
"Уверен, что предоставляемые государством льготы на приобретение автомобилей отечественного производства будут, как и прежде, стимулировать спрос и одновременно помогать российскому бизнесу эффективно пополнять и обновлять парки. Мы видим большой спрос на такие меры поддержки со стороны наших клиентов, которые уже активно интересуются условиями 2021 года", - привели в компании комментарий генерального директора ГК ВТБ Лизинг Дмитрия Ивантера.
Генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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ВТБ Лизинг победил в двух номинациях премии "Лизинговая сделка года"
 
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