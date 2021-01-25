https://ria.ru/20210125/kurs-1594481319.html

Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 73,71 копейки - до 91,1458 рубля, курс доллара - на 49,54 копейки, до 74,8569 рубля,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:41

2021-01-25T14:41

2021-01-25T14:41

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 73,71 копейки - до 91,1458 рубля, курс доллара - на 49,54 копейки, до 74,8569 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 60,42 копейки, составив 82,1869 рубля.

https://ria.ru/20210125/dollar-1594156719.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика