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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210125/kurs-1594481319.html
Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 73,71 копейки - до 91,1458 рубля, курс доллара - на 49,54 копейки, до 74,8569 рубля,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:41
2021-01-25T14:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 73,71 копейки - до 91,1458 рубля, курс доллара - на 49,54 копейки, до 74,8569 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 60,42 копейки, составив 82,1869 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля

14:41 25.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 73,71 копейки - до 91,1458 рубля, курс доллара - на 49,54 копейки, до 74,8569 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 60,42 копейки, составив 82,1869 рубля.
Председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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