https://ria.ru/20210125/kudryavtseva-1594440376.html

Лера Кудрявцева впервые рассказала, как сломала крестец

Лера Кудрявцева впервые рассказала, как сломала крестец

В недавнем выпуске "Звезды сошлись" на НТВ телеведущая Лера Кудрявцева впервые вышла на связь после того, как на прошлой неделе сообщила в Instagram, что... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:35

2021-01-25T13:35

2021-01-25T13:35

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В недавнем выпуске "Звезды сошлись" на НТВ телеведущая Лера Кудрявцева впервые вышла на связь после того, как на прошлой неделе сообщила в Instagram, что оказалась в инвалидном кресле после перелома крестца. По ее словам, врачи разрешили ей вставать с постели только в туалет. Ходит она, опираясь на трость. Кудрявцева также рассказала, что получила такую серьезную травму, когда закрывала чердак с помощью специальной палки с крюком. Но крюк внезапно оторвался. Телефона рядом с ней в тот момент не было. Поэтому около часа она лежала на спине, еле сдерживая слезы, чтобы не напугать дочку, пока домой не вернулся муж — хоккеист Игорь Макаров. Он помог супруге подняться и прийти в себя. Какое-то время они думали, что это просто ушиб. Однако боль не утихала.Тогда решили сделать МРТ, обследование показало перелом крестца в трех местах. "Врачи говорят, что все зарастет через шесть недель, а постельный режим нужно соблюдать три недели", — объяснила Кудрявцева.

https://radiosputnik.ria.ru/20210109/kudryavtseva-1592402523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лера кудрявцева, знаменитости, звезды