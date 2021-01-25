https://ria.ru/20210125/kudryavtseva-1594440376.html
Лера Кудрявцева впервые рассказала, как сломала крестец
Лера Кудрявцева впервые рассказала, как сломала крестец
В недавнем выпуске "Звезды сошлись" на НТВ телеведущая Лера Кудрявцева впервые вышла на связь после того, как на прошлой неделе сообщила в Instagram, что... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:35
2021-01-25T13:35
2021-01-25T13:35
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В недавнем выпуске "Звезды сошлись" на НТВ телеведущая Лера Кудрявцева впервые вышла на связь после того, как на прошлой неделе сообщила в Instagram, что оказалась в инвалидном кресле после перелома крестца. По ее словам, врачи разрешили ей вставать с постели только в туалет. Ходит она, опираясь на трость. Кудрявцева также рассказала, что получила такую серьезную травму, когда закрывала чердак с помощью специальной палки с крюком. Но крюк внезапно оторвался. Телефона рядом с ней в тот момент не было. Поэтому около часа она лежала на спине, еле сдерживая слезы, чтобы не напугать дочку, пока домой не вернулся муж — хоккеист Игорь Макаров. Он помог супруге подняться и прийти в себя. Какое-то время они думали, что это просто ушиб. Однако боль не утихала.Тогда решили сделать МРТ, обследование показало перелом крестца в трех местах. "Врачи говорят, что все зарастет через шесть недель, а постельный режим нужно соблюдать три недели", — объяснила Кудрявцева.
https://radiosputnik.ria.ru/20210109/kudryavtseva-1592402523.html
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лера кудрявцева, знаменитости, звезды
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
В недавнем выпуске "Звезды сошлись" на НТВ телеведущая Лера Кудрявцева впервые вышла на связь
после того, как на прошлой неделе сообщила
в Instagram, что оказалась в инвалидном кресле после перелома крестца.
"Я подписала бумагу в больнице, что отказываюсь от госпитализации. Мне лежать проще дома", — прокомментировала она.
По ее словам, врачи разрешили ей вставать с постели только в туалет. Ходит она, опираясь на трость. Кудрявцева также рассказала, что получила такую серьезную травму, когда закрывала чердак с помощью специальной палки с крюком. Но крюк внезапно оторвался.
"Мало того, что я упала на спину, я еще ударилась головой о стенку, то есть у меня еще было сотрясение", — вспоминала ведущая.
Телефона рядом с ней в тот момент не было. Поэтому около часа она лежала на спине, еле сдерживая слезы, чтобы не напугать дочку, пока домой не вернулся муж — хоккеист Игорь Макаров. Он помог супруге подняться и прийти в себя. Какое-то время они думали, что это просто ушиб. Однако боль не утихала.
Тогда решили сделать МРТ, обследование показало перелом крестца в трех местах. "Врачи говорят, что все зарастет через шесть недель, а постельный режим нужно соблюдать три недели", — объяснила Кудрявцева.