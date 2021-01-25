https://ria.ru/20210125/kuba-1594446918.html

Время перелета на Кубу для российских туристов увеличится

Время перелета на Кубу для российских туристов увеличится

Перелет на Кубу для путешественников из России станет длиннее на два часа, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:22

2021-01-25T12:22

2021-01-25T12:22

куда можно лететь

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курорт

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аэропорт

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туризм

варадеро

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Перелет на Кубу для путешественников из России станет длиннее на два часа, сообщает АТОР.Рейсы из Кайо-Коко будут выполняться с технической посадкой в Варадеро. Расстояние между двумя аэропортами – меньше 300 километров.Причина новации – ограниченные возможности воздушной гавани острова.Расчетная длительность нахождения самолета для дозаправки в Варадеро составляет 110 минут. Пассажиры покидать салон лайнера не будут.

https://ria.ru/20181222/1548246655.html

варадеро

куба

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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