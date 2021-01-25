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Время перелета на Кубу для российских туристов увеличится
Время перелета на Кубу для российских туристов увеличится
Перелет на Кубу для путешественников из России станет длиннее на два часа, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:22
2021-01-25T12:22
куда можно лететь
куда поехать
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туризм
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Перелет на Кубу для путешественников из России станет длиннее на два часа, сообщает АТОР.Рейсы из Кайо-Коко будут выполняться с технической посадкой в Варадеро. Расстояние между двумя аэропортами – меньше 300 километров.Причина новации – ограниченные возможности воздушной гавани острова.Расчетная длительность нахождения самолета для дозаправки в Варадеро составляет 110 минут. Пассажиры покидать салон лайнера не будут.
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Время перелета на Кубу для российских туристов увеличится

12:22 25.01.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Nelvega (cropped) / Остров Кайо-Санта-Мария на Кубе
Остров Кайо-Санта-Мария на Кубе - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
CC BY-SA 4.0 / Nelvega (cropped) /
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Перелет на Кубу для путешественников из России станет длиннее на два часа, сообщает АТОР.
Рейсы из Кайо-Коко будут выполняться с технической посадкой в Варадеро. Расстояние между двумя аэропортами – меньше 300 километров.
Причина новации – ограниченные возможности воздушной гавани острова.
Расчетная длительность нахождения самолета для дозаправки в Варадеро составляет 110 минут. Пассажиры покидать салон лайнера не будут.
Танцоры на улице Гаваны - РИА Новости, 1920, 22.12.2018
22 декабря 2018, 08:00Туризм
Кубинский дзен. Чего не хватает местным для счастья и зачем ехать в Гавану
 
Туризмкуда можно лететькуда поехатьКурорттуристыОтдыхАэропортТуризмВарадероАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмКуба
 
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