https://ria.ru/20210125/kuba-1594446918.html
Время перелета на Кубу для российских туристов увеличится
Время перелета на Кубу для российских туристов увеличится
Перелет на Кубу для путешественников из России станет длиннее на два часа, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:22
2021-01-25T12:22
2021-01-25T12:22
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Перелет на Кубу для путешественников из России станет длиннее на два часа, сообщает АТОР.Рейсы из Кайо-Коко будут выполняться с технической посадкой в Варадеро. Расстояние между двумя аэропортами – меньше 300 километров.Причина новации – ограниченные возможности воздушной гавани острова.Расчетная длительность нахождения самолета для дозаправки в Варадеро составляет 110 минут. Пассажиры покидать салон лайнера не будут.
https://ria.ru/20181222/1548246655.html
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