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В Ивановской области возросло число пожилых пациентов с COVID-19
В Ивановской области возросло число пожилых пациентов с COVID-19
Врачи отмечают рост числа тяжелых пациентов в возрасте от 65 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области, сообщил на брифинге директор... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:46
2021-01-25T16:46
2021-01-25T16:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
ивановская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 25 янв - РИА Новости. Врачи отмечают рост числа тяжелых пациентов в возрасте от 65 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области, сообщил на брифинге директор областного департамента здравоохранения Артур Фокин.По его словам, в данный момент готовится решение о продлении больничных листов для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше. Согласно ранее принятому решению оперативного штаба, очно возобновить работу смогут представители старшего поколения, прошедшие вакцинацию, либо переболевшие и имеющие антитела к коронавирусу.По состоянию на 25 января 2021 года в Ивановской области зарегистрированы 25 736 случаев COVID, за сутки поставлены 175 диагнозов. Всего в стационаре находятся 1 525 человек, в том числе на койках с кислородом – 912 человек. На аппаратах ИВЛ – 52 пациента. Свободны для пациентов с COVID-19 в настоящий момент 962 койки.Выздоровели с начала пандемии 21 535 пациентов с подтвержденным COVID, за сутки выписаны 42 человека. Умерли 704 пациента, в том числе 11 - за последние сутки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, ивановская область, общество
ВОРОНЕЖ, 25 янв - РИА Новости.
Врачи отмечают рост числа тяжелых пациентов в возрасте от 65 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области
, сообщил на брифинге директор областного департамента здравоохранения Артур Фокин.
"Третью неделю фиксируем тревожную тенденцию: устойчивый рост госпитализаций в тяжелом состоянии пациентов в возрасте 65 лет и старше. Напоминаю, что для граждан этой возрастной категории у нас в регионе действует домашний режим. Прошу очень ответственно и серьезно к этому относиться и поберечь себя", - сказал Фокин.
По его словам, в данный момент готовится решение о продлении больничных листов для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше. Согласно ранее принятому решению оперативного штаба, очно возобновить работу смогут представители старшего поколения, прошедшие вакцинацию, либо переболевшие и имеющие антитела к коронавирусу.
По состоянию на 25 января 2021 года в Ивановской области зарегистрированы 25 736 случаев COVID, за сутки поставлены 175 диагнозов. Всего в стационаре находятся 1 525 человек, в том числе на койках с кислородом – 912 человек. На аппаратах ИВЛ – 52 пациента. Свободны для пациентов с COVID-19 в настоящий момент 962 койки.
Выздоровели с начала пандемии 21 535 пациентов с подтвержденным COVID, за сутки выписаны 42 человека. Умерли 704 пациента, в том числе 11 - за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.