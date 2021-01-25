https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594508712.html

В Ивановской области возросло число пожилых пациентов с COVID-19

В Ивановской области возросло число пожилых пациентов с COVID-19

Врачи отмечают рост числа тяжелых пациентов в возрасте от 65 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области, сообщил на брифинге директор... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:46

2021-01-25T16:46

2021-01-25T16:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

ивановская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 25 янв - РИА Новости. Врачи отмечают рост числа тяжелых пациентов в возрасте от 65 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области, сообщил на брифинге директор областного департамента здравоохранения Артур Фокин.По его словам, в данный момент готовится решение о продлении больничных листов для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше. Согласно ранее принятому решению оперативного штаба, очно возобновить работу смогут представители старшего поколения, прошедшие вакцинацию, либо переболевшие и имеющие антитела к коронавирусу.По состоянию на 25 января 2021 года в Ивановской области зарегистрированы 25 736 случаев COVID, за сутки поставлены 175 диагнозов. Всего в стационаре находятся 1 525 человек, в том числе на койках с кислородом – 912 человек. На аппаратах ИВЛ – 52 пациента. Свободны для пациентов с COVID-19 в настоящий момент 962 койки.Выздоровели с начала пандемии 21 535 пациентов с подтвержденным COVID, за сутки выписаны 42 человека. Умерли 704 пациента, в том числе 11 - за последние сутки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594450281.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, ивановская область, общество