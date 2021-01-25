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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594501408.html
В США выявили более 130 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 130 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за минувшие сутки на 130,4 тысячи, было зарегистрировано 1769 смертей, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:17
2021-01-25T16:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за минувшие сутки на 130,4 тысячи, было зарегистрировано 1769 смертей, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за прошедшие 24 часа COVID-19 выявлен у 130 485 человек.Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США медики зафиксировали более 25,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, общее число летальных случаев составляет 419 225.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США выявили более 130 тысяч случаев COVID-19 за сутки

16:17 25.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за минувшие сутки на 130,4 тысячи, было зарегистрировано 1769 смертей, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, в США за прошедшие 24 часа COVID-19 выявлен у 130 485 человек.
Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США медики зафиксировали более 25,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, общее число летальных случаев составляет 419 225.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
 
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