https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594499854.html

Си Цзиньпин не сомневается, что человечество победит коронавирус

Си Цзиньпин не сомневается, что человечество победит коронавирус

Председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на форуме в Давосе заявил, что не сомневается в том, что человечество сможет победить коронавирус. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:08

2021-01-25T16:08

2021-01-25T16:08

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

си цзиньпин

китай

в мире

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ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на форуме в Давосе заявил, что не сомневается в том, что человечество сможет победить коронавирус.Виртуальная конференция ВЭФ, которая стартовала 25 января, продлится до 29 января, ее участники планируют обсудить трансформацию отраслей, развитие технологий, глобальное сотрудничество и изменение климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

китай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, си цзиньпин, китай, в мире