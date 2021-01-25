Си Цзиньпин не сомневается, что человечество победит коронавирус
© Фото : Медиакорпорации Китая Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил китайскую нацию и народы всего мира с наступающим 2021 годом
© Фото : Медиакорпорации Китая
ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на форуме в Давосе заявил, что не сомневается в том, что человечество сможет победить коронавирус.
"Мир добился первоначальных успехов в борьбе с пандемией. Однако увеличение числа заражений в последнее время напоминает нам о том, что нам нужно продолжать борьбу. Тем не менее, мы остаемся убежденными в том, что зима не может остановить наступление весны… Нет никаких сомнений, что человечество победит вирус и выйдет из этого бедствия еще сильнее", - заявил Си Цзиньпин в своей речи.
Виртуальная конференция ВЭФ, которая стартовала 25 января, продлится до 29 января, ее участники планируют обсудить трансформацию отраслей, развитие технологий, глобальное сотрудничество и изменение климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.
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