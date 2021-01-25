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Распространение коронавируса
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Си Цзиньпин не сомневается, что человечество победит коронавирус
Си Цзиньпин не сомневается, что человечество победит коронавирус
Председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на форуме в Давосе заявил, что не сомневается в том, что человечество сможет победить коронавирус. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:08
2021-01-25T16:08
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
си цзиньпин
китай
в мире
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ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на форуме в Давосе заявил, что не сомневается в том, что человечество сможет победить коронавирус.Виртуальная конференция ВЭФ, которая стартовала 25 января, продлится до 29 января, ее участники планируют обсудить трансформацию отраслей, развитие технологий, глобальное сотрудничество и изменение климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, си цзиньпин, китай, в мире

Си Цзиньпин не сомневается, что человечество победит коронавирус

16:08 25.01.2021
 
© Фото : Медиакорпорации Китая Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил китайскую нацию и народы всего мира с наступающим 2021 годом
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил китайскую нацию и народы всего мира с наступающим 2021 годом - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : Медиакорпорации Китая
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ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на форуме в Давосе заявил, что не сомневается в том, что человечество сможет победить коронавирус.
"Мир добился первоначальных успехов в борьбе с пандемией. Однако увеличение числа заражений в последнее время напоминает нам о том, что нам нужно продолжать борьбу. Тем не менее, мы остаемся убежденными в том, что зима не может остановить наступление весны… Нет никаких сомнений, что человечество победит вирус и выйдет из этого бедствия еще сильнее", - заявил Си Цзиньпин в своей речи.
Виртуальная конференция ВЭФ, которая стартовала 25 января, продлится до 29 января, ее участники планируют обсудить трансформацию отраслей, развитие технологий, глобальное сотрудничество и изменение климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСи ЦзиньпинКитайВ мире
 
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