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В Москве три обсерватора для пациентов с COVID-19 вернут к обычной работе
В Москве три обсерватора для пациентов с COVID-19 вернут к обычной работе
Три обсерватора, задействованных под пациентов с коронавирусом в Москве, возвращаются к обычной работе, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:40
2021-01-25T23:36
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коронавирус covid-19
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анастасия ракова
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Три обсерватора, задействованных под пациентов с коронавирусом в Москве, возвращаются к обычной работе, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она также отметила, что обсервационные пространства на базе московского городского центра реабилитации, филиал "Крылатские Холмы", и санатория имени Артема (Сергеева) ГУП "Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы" продолжат свою работу до особого распоряжения.Она напомнила, что обсервационные пространства столицы открыты на базе реабилитационных центров, пансионатов и санаториев. В них находятся горожане, болеющие коронавирусом в легкой форме, и которые по тем или иным причинам не могут самоизолироваться дома.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , здоровье - общество, москва

В Москве три обсерватора для пациентов с COVID-19 вернут к обычной работе

15:40 25.01.2021 (обновлено: 23:36 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Три обсерватора, задействованных под пациентов с коронавирусом в Москве, возвращаются к обычной работе, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На фоне снижения уровня заболеваемости ковидом в столице мы приняли решение сократить число обсервационных пространств, в которых размещаются горожане с легким течением коронавирусной инфекции, которые по тем или иным причинам не могут самоизолироваться дома. В ближайшее время к свой обычной работе вернутся Научно-практический реабилитационный центр на Абрамцевской, Реабилитационный центр для инвалидов "Царицыно" и Социально-реабилитационный центр ветеранов войны и вооруженных сил на Олимпийском проспекте", - сообщила Ракова.

Она также отметила, что обсервационные пространства на базе московского городского центра реабилитации, филиал "Крылатские Холмы", и санатория имени Артема (Сергеева) ГУП "Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы" продолжат свою работу до особого распоряжения.
Она напомнила, что обсервационные пространства столицы открыты на базе реабилитационных центров, пансионатов и санаториев. В них находятся горожане, болеющие коронавирусом в легкой форме, и которые по тем или иным причинам не могут самоизолироваться дома.

"С начала действия в городе режима повышенной готовности и по настоящее время московские обсервационные центры приняли более 11 тысяч гостей", - добавила заммэра.

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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
 
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