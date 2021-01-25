https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594493673.html

В Москве три обсерватора для пациентов с COVID-19 вернут к обычной работе

В Москве три обсерватора для пациентов с COVID-19 вернут к обычной работе

Три обсерватора, задействованных под пациентов с коронавирусом в Москве, возвращаются к обычной работе, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:40

2021-01-25T15:40

2021-01-25T23:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Три обсерватора, задействованных под пациентов с коронавирусом в Москве, возвращаются к обычной работе, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она также отметила, что обсервационные пространства на базе московского городского центра реабилитации, филиал "Крылатские Холмы", и санатория имени Артема (Сергеева) ГУП "Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы" продолжат свою работу до особого распоряжения.Она напомнила, что обсервационные пространства столицы открыты на базе реабилитационных центров, пансионатов и санаториев. В них находятся горожане, болеющие коронавирусом в легкой форме, и которые по тем или иным причинам не могут самоизолироваться дома.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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