В Москве три обсерватора для пациентов с COVID-19 вернут к обычной работе
15:40 25.01.2021 (обновлено: 23:36 25.01.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Три обсерватора, задействованных под пациентов с коронавирусом в Москве, возвращаются к обычной работе, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На фоне снижения уровня заболеваемости ковидом в столице мы приняли решение сократить число обсервационных пространств, в которых размещаются горожане с легким течением коронавирусной инфекции, которые по тем или иным причинам не могут самоизолироваться дома. В ближайшее время к свой обычной работе вернутся Научно-практический реабилитационный центр на Абрамцевской, Реабилитационный центр для инвалидов "Царицыно" и Социально-реабилитационный центр ветеранов войны и вооруженных сил на Олимпийском проспекте", - сообщила Ракова.
Она также отметила, что обсервационные пространства на базе московского городского центра реабилитации, филиал "Крылатские Холмы", и санатория имени Артема (Сергеева) ГУП "Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы" продолжат свою работу до особого распоряжения.
Она напомнила, что обсервационные пространства столицы открыты на базе реабилитационных центров, пансионатов и санаториев. В них находятся горожане, болеющие коронавирусом в легкой форме, и которые по тем или иным причинам не могут самоизолироваться дома.
"С начала действия в городе режима повышенной готовности и по настоящее время московские обсервационные центры приняли более 11 тысяч гостей", - добавила заммэра.
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