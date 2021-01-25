https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594492639.html
В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19
В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19
Половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19 в Москве свободна, за последние сутки впервые с середины осени в столице госпитализировано менее тысячи... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:35
2021-01-25T15:35
2021-01-25T15:35
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19 в Москве свободна, за последние сутки впервые с середины осени в столице госпитализировано менее тысячи пациентов с коронавирусом, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."За последние двое суток в Москве впервые с середины осени число госпитализированных пациентов с COVID-19 составило меньше тысячи. Более того, на данный момент в коронавирусных стационарах свободна половина коечного фонда", - сказала Ракова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва