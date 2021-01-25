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В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19
В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19
Половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19 в Москве свободна, за последние сутки впервые с середины осени в столице госпитализировано менее тысячи... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:35
2021-01-25T15:35
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19 в Москве свободна, за последние сутки впервые с середины осени в столице госпитализировано менее тысячи пациентов с коронавирусом, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."За последние двое суток в Москве впервые с середины осени число госпитализированных пациентов с COVID-19 составило меньше тысячи. Более того, на данный момент в коронавирусных стационарах свободна половина коечного фонда", - сказала Ракова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва

В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19

15:35 25.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19 в Москве свободна, за последние сутки впервые с середины осени в столице госпитализировано менее тысячи пациентов с коронавирусом, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"За последние двое суток в Москве впервые с середины осени число госпитализированных пациентов с COVID-19 составило меньше тысячи. Более того, на данный момент в коронавирусных стационарах свободна половина коечного фонда", - сказала Ракова.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
 
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