Собянин рассказал о спаде эпидемии коронавируса в Москве
14:13 25.01.2021 (обновлено: 14:40 25.01.2021)
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился со студентами и ординаторами медицинских вузов и колледжей, участвующими в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Встреча прошла в понедельник в резервном коронавирусном госпитале ГКБ номер 24, развернутом в павильоне номер 75 на ВДНХ.
"ВДНХ обычно - это центр кипения активности, выставочной деятельности, спортивных мероприятий, концертов. А сегодня является одним из главных центров борьбы с ковидом<...>. Во многом, ваша заслуга, что количество больных здесь небольшое. Хочу поздравить всех студентов Москвы с Татьяниным днем, поблагодарить их", - сказал Собянин.
Он отметил, что десятки тысяч студентов участвуют в волонтерской деятельности, помогают москвичам, которые были в сложных ситуациях, приносили лекарства, питание, помогают им пережить этот период. "Отдельное спасибо, конечно, студентам-медикам, которые реально плечом к плечу с врачами боролись с ковидом, переживали... страдания пациентов, горечь от утраты близких и родных. Конечно, во многом благодаря вашим усилиям вся система здравоохранения функционирует нормально: плановая помощь, с одной стороны, качественная и доступная помощь больным ковидом - с другой", - сказал мэр.
По его словам, практически ни в одном городе мира такой системы нет. Собянин отметил, что в Москве обеспечена полная доступность лечения, включая диагностику, амбулаторное поликлиническое лечение, скорую помощь и т. д. "Поэтому в Москве минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни", - сказал мэр.
Он напомнил, что студенты-медики традиционно участвуют в борьбе с эпидемиями в сложных ситуациях. "В 19-м веке, когда в Москве была холера, весь факультет МГУ медицинский, он тогда был первым и прародителем всех медицинских вузов, участвовал в борьбе", - сказал мэр и поблагодарил московских студентов-медиков за работу. "Уверен, что вы попробовали себя, попробовали на приверженность профессии, из вас будут хорошие врачи и замечательные люди", - обратился к ним Собянин.
"Помню первые месяцы весны, когда мы только вступили в пандемию, страшную ситуацию. Это сегодня мы такие спокойные, а тогда каждый для себя делал выбор: отказаться или пойти работать в ковидные госпитали, поликлиники волонтерами, и не все с этим выбором справились", - заключил он.
Весной 2020 года медицинские вузы и колледжи столицы откликнулись на призыв департамента здравоохранения Москвы привлечь студентов и ординаторов к участию в борьбе с COVID-19. Своих студентов и ординаторов направили Сеченовский университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, Российский университет дружбы народов, шесть медицинских колледжей департамента здравоохранения Москвы (под номерами 1, 2, 5, 6, 7 и Свято-Димитриевское училище сестер милосердия), а также крупные медицинские организации города: НИИ скорой помощи им. Склифосовского, МКНЦ им Логинова, НИКИО им. Свержевского и др.
Перед трудоустройством студенты и ординаторы прошли дополнительное обучение по направлению "COVID-19" в объеме 36 часов.
"В период первой волны заболеваемости весной-летом 2020 года в городские больницы и поликлиники пришли свыше 8 тысяч студентов и ординаторов. Осенью-зимой в период повторного роста заболеваемости их число возросло до 11 тысяч, включая 4 829 студентов вузов, 1 002 ординаторов, 4 581 студента колледжей. Еще 715 студентов-медиков оказывали помощь в качестве волонтеров. В настоящее время в медицинских учреждениях города Москвы продолжают работать почти 4 тысячи студентов и ординаторов", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Так, наибольшее число студентов и ординаторов пришли работать в городские поликлиники, нагрузка на которые в период пандемии многократно возросла. Ординаторы и студенты выпускных курсов стали участковыми врачами-терапевтами и выполняют свои обязанности наряду со своими старшими коллегами, в том числе в "ковидных" бригадах, посещающих заболевших на дому. Студенты старших курсов работают или проходят практику в поликлиниках на должностях медицинских сестер или администраторов, в т.ч. в амбулаторных КТ-центрах.
"Второй большой отряд студентов и ординаторов работает непосредственно в "красных" зонах коронавирусных стационаров в качестве медицинских сестер и младшего медицинского персонала. Участие студентов и ординаторов в борьбе с COVID-19 является критически важным, т. к. в период пандемии система здравоохранения работает с многократной перегрузкой и нуждается в дополнительных медицинских кадрах. Не будет преувеличением сказать, что каждая смена, отработанная студентом и ординатором в больнице или поликлинике, - это спасенные жизни и здоровье многих людей", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что для самих студентов и ординаторов участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией стало уникальной возможностью овладеть навыками и компетенциями в своей профессии фактически в полевых условиях. Работа студентов и ординаторов, трудоустроенных врачами и медицинскими сестрами московских больниц и поликлиник, оплачивается по полным ставкам этих должностей со всеми дополнительными надбавками за работу с пациентами с COVID-19. Практикантам выплачивалось денежное поощрение. Кроме того, в борьбе с пандемией принимают участие более 1,4 тысячи волонтеров из числа студентов вузов и колледжей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.