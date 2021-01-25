https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594459246.html
Врач рассказал, что мешает выработке антител у переболевших COVID-19
Врач рассказал, что мешает выработке антител у переболевших COVID-19
Антитела у переболевших COVID-19 в тяжелой форме могут вырабатываться слабо из-за назначения некоторых препаратов, заявил профессор, доктор медицинских наук,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:05
2021-01-25T13:05
2021-01-25T14:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
николай малышев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589623235_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_41c09c91bef83b41dec4035dc1e652d0.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Антитела у переболевших COVID-19 в тяжелой форме могут вырабатываться слабо из-за назначения некоторых препаратов, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Он пояснил, что у тех, кто получает антивирусные препараты, может вырабатываться значительно меньшее количество защитных антител.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210125/sputnik-v-1594412190.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589623235_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86c8f7e0ba7821488c0b01819807f115.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, николай малышев, общество