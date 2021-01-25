Врач рассказал, что мешает выработке антител у переболевших COVID-19

"Сейчас мы наблюдаем иной раз, что человек болеет тяжело, а антитела у него не очень высокие, это связано обычно с лечением. Первый раз мы с таким столкнулись во время наблюдения за больными после свиного гриппа", - сказал Малышев в пресс-центре МИА "Россия сегодня".