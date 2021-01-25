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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594458667.html
Врач рассказал, как меры профилактики COVID помогают бороться с гриппом
Врач рассказал, как меры профилактики COVID помогают бороться с гриппом
Практически полное отсутствие заболевших гриппом в России в этом эпидемическом сезоне связано с тем, что россияне соблюдают меры профилактики распространения... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:02
2021-01-25T14:44
распространение коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
николай малышев
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
екатеринбург
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Практически полное отсутствие заболевших гриппом в России в этом эпидемическом сезоне связано с тем, что россияне соблюдают меры профилактики распространения коронавируса, которые защищают и от других вирусных заболеваний, а также с тем, что удалось привить от гриппа большую часть населения страны, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России в нынешнем эпидсезоне зафиксировано всего два случая гриппа, они были обнаружены в середине января в Екатеринбурге.Он пояснил, что острая респираторная вирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, поэтому меры профилактики коронавируса дают защиту и от других вирусных заболеваний.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России от гриппа вакцинированы 60% населения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, николай малышев, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), екатеринбург, общество

Врач рассказал, как меры профилактики COVID помогают бороться с гриппом

13:02 25.01.2021 (обновлено: 14:44 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЖенщины в медицинских масках на одной из улиц в Симферополе
Женщины в медицинских масках на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Практически полное отсутствие заболевших гриппом в России в этом эпидемическом сезоне связано с тем, что россияне соблюдают меры профилактики распространения коронавируса, которые защищают и от других вирусных заболеваний, а также с тем, что удалось привить от гриппа большую часть населения страны, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России в нынешнем эпидсезоне зафиксировано всего два случая гриппа, они были обнаружены в середине января в Екатеринбурге.
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"Сейчас мы видим, что гриппа практически нет. Я думаю, что сказалась и вакцинация, но еще и в немалой степени то, что мы все носим маски, соблюдаем социальную дистанцию, носим перчатки", - сказал Малышев в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он пояснил, что острая респираторная вирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, поэтому меры профилактики коронавируса дают защиту и от других вирусных заболеваний.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России от гриппа вакцинированы 60% населения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаНаталья ПшеничнаяКоронавирус в РоссииНиколай МалышевМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЕкатеринбургОбщество
 
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