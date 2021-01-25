https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594458667.html

Врач рассказал, как меры профилактики COVID помогают бороться с гриппом

Врач рассказал, как меры профилактики COVID помогают бороться с гриппом

Практически полное отсутствие заболевших гриппом в России в этом эпидемическом сезоне связано с тем, что россияне соблюдают меры профилактики распространения... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:02

2021-01-25T13:02

2021-01-25T14:44

распространение коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

николай малышев

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

екатеринбург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584039466_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_ee94f636e2ab37248fc3f5e2cfdb04ad.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Практически полное отсутствие заболевших гриппом в России в этом эпидемическом сезоне связано с тем, что россияне соблюдают меры профилактики распространения коронавируса, которые защищают и от других вирусных заболеваний, а также с тем, что удалось привить от гриппа большую часть населения страны, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России в нынешнем эпидсезоне зафиксировано всего два случая гриппа, они были обнаружены в середине января в Екатеринбурге.Он пояснил, что острая респираторная вирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, поэтому меры профилактики коронавируса дают защиту и от других вирусных заболеваний.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России от гриппа вакцинированы 60% населения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210123/gripp-1594262889.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, николай малышев, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), екатеринбург, общество