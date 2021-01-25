https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594456112.html

Врач назвал преимущества появления реакции на прививку от COVID-19

Врач назвал преимущества появления реакции на прививку от COVID-19

Если после вакцинации от коронавируса есть какие-то реакции организма на препарат, то, вероятно, иммунитет к инфекции будет более сильным, заявил профессор,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:48

2021-01-25T12:48

2021-01-25T12:48

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коронавирус covid-19

николай малышев

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Если после вакцинации от коронавируса есть какие-то реакции организма на препарат, то, вероятно, иммунитет к инфекции будет более сильным, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев."Считается, что если все-таки есть какие-то проявления вакцинации, то, как правило, иммунитет более сильный", - сказал Малышев в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он отметил, что разработчики вакцины "Спутник V" заявляют о длительности иммунитета около 2 лет, это математический расчет.Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай малышев, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество