Врач назвал преимущества появления реакции на прививку от COVID-19
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Если после вакцинации от коронавируса есть какие-то реакции организма на препарат, то, вероятно, иммунитет к инфекции будет более сильным, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
"Считается, что если все-таки есть какие-то проявления вакцинации, то, как правило, иммунитет более сильный", - сказал Малышев в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Он отметил, что разработчики вакцины "Спутник V" заявляют о длительности иммунитета около 2 лет, это математический расчет.
Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.