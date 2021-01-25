https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594455837.html
В Подмосковье число госпитализаций больных с COVID-19 снизилось на 26%
В Подмосковье число госпитализаций больных с COVID-19 снизилось на 26%
Число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю снизилось в Подмосковье на 26%, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:47
2021-01-25T12:47
2021-01-25T13:24
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю снизилось в Подмосковье на 26%, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."Выявление (пациентов с коронавирусом - ред.) в сутки снизилось на 15%, количество госпитализаций снизилось еще раз на 26%, за прошлую неделю такое же снижение было", - сказала Стригункова на заседании областного правительства, транслируемого телеканалом "360".Количество пациентов на дому также снизилось на 3%, добавила министр.Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье, в области запущено обратное перепрофилирование инфекционных коек.В понедельник в Московской области выявили 1163 случая заражения коронавирусной инфекцией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592061265.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)