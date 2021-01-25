https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594450281.html
В Минздраве Башкирии заявили о выходе региона на плато по коронавирусу
В Минздраве Башкирии заявили о выходе региона на плато по коронавирусу
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что уровень распространения коронавирусной инфекции в регионе стабилизировался, республика вышла на... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:22
2021-01-25T12:22
2021-01-25T12:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика башкортостан
здоровье - общество
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УФА, 25 янв – РИА Новости. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что уровень распространения коронавирусной инфекции в регионе стабилизировался, республика вышла на плато.По словам министра, в Башкирии зарегистрировано 23 242 случая коронавирусной инфекции. В COVID-госпиталях региона лечатся более 500 человек, порядка 5 тысяч пациентов с коронавирусом лечатся дома, получая амбулаторную помощь. При этом, по данным минздрава, в медицинских учреждениях подготовили и оборудовали 6 300 инфекционных коек. Свободный коечный фонд составляет 32%."Отмечается снижение заболевания ОРВИ и гриппом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По пневмонии пока остается прирост более 150% по сравнению с прошлым годом. Уровень летальности соответствует прошлому году. Если говорить о мнении экспертов, то считаю, что вышли на так называемую стабилизацию - уровень плато", - заявил Забелин на оперативном совещании правительства республики.Он отметил, что Башкирия уже получила более 13 тысяч доз вакцины от коронавируса. В январе-феврале в республику должны поступить ещё более 15 тысяч доз.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика башкортостан, здоровье - общество
УФА, 25 янв – РИА Новости.
Министр здравоохранения Башкирии
Максим Забелин заявил, что уровень распространения коронавирусной инфекции в регионе стабилизировался, республика вышла на плато.
По словам министра, в Башкирии зарегистрировано 23 242 случая коронавирусной инфекции. В COVID-госпиталях региона лечатся более 500 человек, порядка 5 тысяч пациентов с коронавирусом лечатся дома, получая амбулаторную помощь. При этом, по данным минздрава, в медицинских учреждениях подготовили и оборудовали 6 300 инфекционных коек. Свободный коечный фонд составляет 32%.
"Отмечается снижение заболевания ОРВИ и гриппом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По пневмонии пока остается прирост более 150% по сравнению с прошлым годом. Уровень летальности соответствует прошлому году. Если говорить о мнении экспертов, то считаю, что вышли на так называемую стабилизацию - уровень плато", - заявил Забелин на оперативном совещании правительства республики.
Он отметил, что Башкирия уже получила более 13 тысяч доз вакцины от коронавируса. В январе-феврале в республику должны поступить ещё более 15 тысяч доз.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.