https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594450281.html

В Минздраве Башкирии заявили о выходе региона на плато по коронавирусу

В Минздраве Башкирии заявили о выходе региона на плато по коронавирусу

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что уровень распространения коронавирусной инфекции в регионе стабилизировался, республика вышла на... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:22

2021-01-25T12:22

2021-01-25T12:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика башкортостан

здоровье - общество

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УФА, 25 янв – РИА Новости. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что уровень распространения коронавирусной инфекции в регионе стабилизировался, республика вышла на плато.По словам министра, в Башкирии зарегистрировано 23 242 случая коронавирусной инфекции. В COVID-госпиталях региона лечатся более 500 человек, порядка 5 тысяч пациентов с коронавирусом лечатся дома, получая амбулаторную помощь. При этом, по данным минздрава, в медицинских учреждениях подготовили и оборудовали 6 300 инфекционных коек. Свободный коечный фонд составляет 32%."Отмечается снижение заболевания ОРВИ и гриппом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По пневмонии пока остается прирост более 150% по сравнению с прошлым годом. Уровень летальности соответствует прошлому году. Если говорить о мнении экспертов, то считаю, что вышли на так называемую стабилизацию - уровень плато", - заявил Забелин на оперативном совещании правительства республики.Он отметил, что Башкирия уже получила более 13 тысяч доз вакцины от коронавируса. В январе-феврале в республику должны поступить ещё более 15 тысяч доз.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210108/covid-1592320448.html

республика башкортостан

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика башкортостан, здоровье - общество