https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594447267.html

Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье управляемая, за прошлую неделю в регионе выписали рекордное количество РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:07

2021-01-25T12:07

2021-01-25T13:24

новости подмосковья

коронавирус в россии

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье управляемая, за прошлую неделю в регионе выписали рекордное количество пациентов.По его словам, было принято решение о сворачивании ковидных коек и максимально эффективном использовании ресурсов врачей, оборудования и лекарств для оказания плановой помощи.Губернатор Подмосковья уточнил, что эта работа должна проходить слаженно и спокойно, без резких движений. Существует план, состоящий из трехнедельных циклов. Каждая следующая неделя будет давать сокращение ковидных коек и усиление плановой помощи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594426221.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье)