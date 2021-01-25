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Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье
Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье управляемая, за прошлую неделю в регионе выписали рекордное количество РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:07
2021-01-25T12:07
2021-01-25T13:24
новости подмосковья
коронавирус в россии
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье управляемая, за прошлую неделю в регионе выписали рекордное количество пациентов.По его словам, было принято решение о сворачивании ковидных коек и максимально эффективном использовании ресурсов врачей, оборудования и лекарств для оказания плановой помощи.Губернатор Подмосковья уточнил, что эта работа должна проходить слаженно и спокойно, без резких движений. Существует план, состоящий из трехнедельных циклов. Каждая следующая неделя будет давать сокращение ковидных коек и усиление плановой помощи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594426221.html
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коронавирус в россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье)