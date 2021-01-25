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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594447267.html
Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье
Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье управляемая, за прошлую неделю в регионе выписали рекордное количество РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:07
2021-01-25T13:24
новости подмосковья
коронавирус в россии
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье управляемая, за прошлую неделю в регионе выписали рекордное количество пациентов.По его словам, было принято решение о сворачивании ковидных коек и максимально эффективном использовании ресурсов врачей, оборудования и лекарств для оказания плановой помощи.Губернатор Подмосковья уточнил, что эта работа должна проходить слаженно и спокойно, без резких движений. Существует план, состоящий из трехнедельных циклов. Каждая следующая неделя будет давать сокращение ковидных коек и усиление плановой помощи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

12:07 25.01.2021 (обновлено: 13:24 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОткрытие движения на участке четвертого пускового комплекса ЦКАД-4
Открытие движения на участке четвертого пускового комплекса ЦКАД-4 - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье управляемая, за прошлую неделю в регионе выписали рекордное количество пациентов.

"Прежде всего, начнем с ситуации по COVID. Она у нас управляется, мы за прошедшую неделю выписали рекордное количество пациентов", - сказал он на заседании облправительства, транслируемом телеканалом "360".

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По его словам, было принято решение о сворачивании ковидных коек и максимально эффективном использовании ресурсов врачей, оборудования и лекарств для оказания плановой помощи.
Губернатор Подмосковья уточнил, что эта работа должна проходить слаженно и спокойно, без резких движений. Существует план, состоящий из трехнедельных циклов. Каждая следующая неделя будет давать сокращение ковидных коек и усиление плановой помощи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Новости ПодмосковьяКоронавирус в РоссииАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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