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В Тамбовской области шесть годовалых детей заболели COVID-19 за сутки
В Тамбовской области шесть годовалых детей заболели COVID-19 за сутки
Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у шести детей в возрасте одного года в Тамбовской области, общее число заболевших превысило 21,5 тысячи, сообщила РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:01
2021-01-25T10:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 25 янв - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у шести детей в возрасте одного года в Тамбовской области, общее число заболевших превысило 21,5 тысячи, сообщила в понедельник администрация региона.За прошедшие сутки в области подтверждено 158 новых случаев COVID-19."Из них: 63 мужчины, 85 женщин, 10 детей (мальчики 1, 1, 11, 11, 17 лет, девочки 1, 1, 1, 1, 16 лет). Возраст взрослых от 19 до 89 лет. Прибывших из других регионов нет, 158 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 21622 случая COVID-19, из них 4972 не имеют клинических проявлений.Выздоровели 19 978 пациентов, из низ 9575 выписаны из стационара, 10 403 сняты с наблюдения на дому.Умерли с начала пандемии 250 человек.На госпитализации сейчас находятся 762 человека с COVID-19, из них диагноз "пневмония" подтвержден у 724 человек.На карантине на дому наблюдаются 2183 пациента, из них подтвержденных случаев COVID – 629.Вакцинированы против коронавирусной инфекции в области 8742 пациента, из них прошли полную иммунизацию 729 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тамбовская область

В Тамбовской области шесть годовалых детей заболели COVID-19 за сутки

10:01 25.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в автомобиле скорой помощи
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 25 янв - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у шести детей в возрасте одного года в Тамбовской области, общее число заболевших превысило 21,5 тысячи, сообщила в понедельник администрация региона.
За прошедшие сутки в области подтверждено 158 новых случаев COVID-19.
"Из них: 63 мужчины, 85 женщин, 10 детей (мальчики 1, 1, 11, 11, 17 лет, девочки 1, 1, 1, 1, 16 лет). Возраст взрослых от 19 до 89 лет. Прибывших из других регионов нет, 158 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 21622 случая COVID-19, из них 4972 не имеют клинических проявлений.
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Выздоровели 19 978 пациентов, из низ 9575 выписаны из стационара, 10 403 сняты с наблюдения на дому.
Умерли с начала пандемии 250 человек.
На госпитализации сейчас находятся 762 человека с COVID-19, из них диагноз "пневмония" подтвержден у 724 человек.
На карантине на дому наблюдаются 2183 пациента, из них подтвержденных случаев COVID – 629.
Вакцинированы против коронавирусной инфекции в области 8742 пациента, из них прошли полную иммунизацию 729 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТамбовская область
 
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