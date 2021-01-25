https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594405456.html
Минздрав: коронавирус у беременных встречается чаще, чем у всех остальных
Минздрав: коронавирус у беременных встречается чаще, чем у всех остальных
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией у беременных женщин встречается значительно чаще, чем в популяции, следует из методических рекомендаций Минздрава... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T00:33
2021-01-25T00:33
2021-01-25T00:33
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией у беременных женщин встречается значительно чаще, чем в популяции, следует из методических рекомендаций Минздрава РФ по организации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19.В целом у беременных клинические характеристики COVID-19 схожи с течением болезни у всех остальных, часто наблюдается бессимптомное течение, отмечается в документе."Группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 составляют беременные старше 35 лет, имеющие избыточную массу тела (ИМТ 25-29 кг/м2), ожирение (ИМТ 30 кг/м2 и более), сахарный диабет и хроническую артериальную гипертензию до беременности", - уточняется в рекомендациях.Дополнительным фактором повышенного риска заражения COVID-19 является работа в здравоохранении или других общественных профессиях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210125/beremennost-1594405262.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, беременность, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, общество