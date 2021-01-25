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Новый президент Киргизии первый зарубежный визит совершит в Россию
Новый президент Киргизии первый зарубежный визит совершит в Россию
Первый заграничный визит нового президента Киргизии Садыра Жапарова планируется в Россию, об этом на заседании комитета парламента по аграрной политике,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T09:36
2021-01-25T09:49
россия
садыр жапаров
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Первый заграничный визит нового президента Киргизии Садыра Жапарова планируется в Россию, об этом на заседании комитета парламента по аграрной политике, экологии и водным ресурсам сообщил вице-премьер Равшан Сабиров."Первый визит Садыр Жапаров намерен осуществить в Россию", - заявил вице-премьер.По словам Сабирова, в ходе визита киргизский лидер намерен обсудить с российской стороной вопрос о снижении цен на природный газ.Досрочные выборы президента Киргизии прошли 10 января. Набрав 79,2% голосов избирателей в первом туре победу на выборах одержал Садыр Жапаров.
https://ria.ru/20210113/kirgiziya-1592812788.html
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россия, садыр жапаров, киргизия, в мире

Новый президент Киргизии первый зарубежный визит совершит в Россию

09:36 25.01.2021 (обновлено: 09:49 25.01.2021)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Первый заграничный визит нового президента Киргизии Садыра Жапарова планируется в Россию, об этом на заседании комитета парламента по аграрной политике, экологии и водным ресурсам сообщил вице-премьер Равшан Сабиров.
"Первый визит Садыр Жапаров намерен осуществить в Россию", - заявил вице-премьер.
По словам Сабирова, в ходе визита киргизский лидер намерен обсудить с российской стороной вопрос о снижении цен на природный газ.
Досрочные выборы президента Киргизии прошли 10 января. Набрав 79,2% голосов избирателей в первом туре победу на выборах одержал Садыр Жапаров.
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступает на митинге своих сторонников в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 08:39
Жапаров назвал Россию стратегическим партнером Киргизии
 
РоссияСадыр ЖапаровКиргизияВ мире
 
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