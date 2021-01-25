https://ria.ru/20210125/kirgiziya-1594421566.html

Новый президент Киргизии первый зарубежный визит совершит в Россию

Новый президент Киргизии первый зарубежный визит совершит в Россию

Первый заграничный визит нового президента Киргизии Садыра Жапарова планируется в Россию, об этом на заседании комитета парламента по аграрной политике,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T09:36

2021-01-25T09:36

2021-01-25T09:49

россия

садыр жапаров

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592540432_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_350872bc885d5d50d5bb0331d86f5321.jpg

БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Первый заграничный визит нового президента Киргизии Садыра Жапарова планируется в Россию, об этом на заседании комитета парламента по аграрной политике, экологии и водным ресурсам сообщил вице-премьер Равшан Сабиров."Первый визит Садыр Жапаров намерен осуществить в Россию", - заявил вице-премьер.По словам Сабирова, в ходе визита киргизский лидер намерен обсудить с российской стороной вопрос о снижении цен на природный газ.Досрочные выборы президента Киргизии прошли 10 января. Набрав 79,2% голосов избирателей в первом туре победу на выборах одержал Садыр Жапаров.

https://ria.ru/20210113/kirgiziya-1592812788.html

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, садыр жапаров, киргизия, в мире