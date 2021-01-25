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Новый президент Киргизии первый зарубежный визит совершит в Россию
Новый президент Киргизии первый зарубежный визит совершит в Россию
Первый заграничный визит нового президента Киргизии Садыра Жапарова планируется в Россию, об этом на заседании комитета парламента по аграрной политике,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T09:36
2021-01-25T09:36
2021-01-25T09:49
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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Первый заграничный визит нового президента Киргизии Садыра Жапарова планируется в Россию, об этом на заседании комитета парламента по аграрной политике, экологии и водным ресурсам сообщил вице-премьер Равшан Сабиров."Первый визит Садыр Жапаров намерен осуществить в Россию", - заявил вице-премьер.По словам Сабирова, в ходе визита киргизский лидер намерен обсудить с российской стороной вопрос о снижении цен на природный газ.Досрочные выборы президента Киргизии прошли 10 января. Набрав 79,2% голосов избирателей в первом туре победу на выборах одержал Садыр Жапаров.
https://ria.ru/20210113/kirgiziya-1592812788.html
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