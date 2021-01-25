https://ria.ru/20210125/kiberponedelnik-1594407233.html

В России началась распродажа "Киберпонедельник-2021"

В России началась распродажа "Киберпонедельник-2021"

Онлайн-распродажа "Киберпонедельник" стартует в России 25 января и продлится три дня. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T01:07

2021-01-25T01:07

2021-01-25T10:51

россия

киберпонедельник

черная пятница

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Онлайн-распродажа "Киберпонедельник" стартует в России 25 января и продлится три дня.Акция Cyber Monday пришла в Россию, как и "черная пятница", из США. "Киберпонедельник" проводится в России с 2013 года, но, в отличие от американского, выпадает не на ноябрь, а на последний понедельник января, завершая таким образом сезон зимних распродаж.Акцию поддерживают профильные ассоциации рынка интернет-торговли. Со стороны Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) будет работать платформа-агрегатор c-monday.com, платформу kiberponedelnik.com поддерживает Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ)."Киберпонедельник" в Россию привела АКИТ еще в 2013 году, акцию поддержали в основном участники ассоциации. Сегодня с радостью можно утверждать, что "Киберпонедельник" охватывает практически весь e-commerce — распродажи стали устраивать не только онлайн-магазины, но и онлайн-сервисы, образовательные платформы", — рассказал РИА Новости президент АКИТ Артем Соколов.По его словам, "Киберпонедельник" позволяет не только покупателям приобрести товары по хорошим ценам, но и реализовать магазинам старые коллекции, высвободить склады для заполнения новым ассортиментом."На распродаже в этом году представлено более пяти миллионов наименований товаров, это почти в два раза больше, чем год назад. Мы не ожидаем взрывного роста заказов, но думаем, что общая сумма также в два раза превысит прошлогоднюю — тогда россияне оформили заказов на 5,6 миллиарда рублей", — добавил президент АКИТ.УчастникиПресс-служба российского интернет-ретейлера Wildberries сообщила РИА Новости, что в текущем году "Киберпонедельник" проходит на площадке c 20 до 26 января включительно. Онлайн-ретейлер представил в рамках распродажи около 5,5 миллиона артикулов во всех категориях товаров, скидки достигают 90%."Мы ожидаем, что продажи Wildberries по итогам акции "Киберпонедельник-2021" вдвое превзойдут результаты прошлогодней распродажи", — добавили в компании.Руководитель направления "Промо" российского онлайн-ретейлера Ozon Павел Кобелев рассказал РИА Новости, что акция на его интернет-площадке в этом году продлится четыре дня, в распродажу будут включены товары из более чем 20 категорий. Всего в акции будет представлено более 800 тысяч наименований товаров."К акции планируют присоединиться более четырех тысяч селлеров маркетплейса, что вдвое больше, чем в прошлом году. Больше половины селлеров, принимающих участие в акции на Ozon, — региональные предприниматели", — сказал Кобелев.Собеседник агентства добавил, что опыт предыдущих распродаж показывает, что пользователи онлайн-площадок стали относиться к онлайн-шопингу рациональнее, в связи с чем ищут способы сэкономить, а многодневные акции позволяют покупателям спланировать расходы, подробнее изучить ассортимент и вернуться за покупками в удобное время.

https://ria.ru/20210116/skidki-1593285041.html

https://ria.ru/20201127/magaziny-1586545665.html

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россия, киберпонедельник, черная пятница, москва, общество, экономика