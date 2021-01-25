https://ria.ru/20210125/kholod-1594406723.html

Вильфанд назвал один субъект в Европейской России с аномальным холодом

Вильфанд назвал один субъект в Европейской России с аномальным холодом

Аномальный холод на европейской территории России будет наблюдаться только в Ненецком автономном округе и на севере Урала, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T00:52

2021-01-25T00:52

2021-01-25T00:53

россия

погода

москва

зима

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Аномальный холод на европейской территории России будет наблюдаться только в Ненецком автономном округе и на севере Урала, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В Ненецком автономном округе. Это самый северо-восток европейской территории России... Также на севере Урала температура ниже климатической нормы на 10 градусов. Этот небольшой участочек у нас очень холодный", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20210125/temperatura-1594405122.html

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зима

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, москва, зима, роман вильфанд, гидрометцентр, общество