https://ria.ru/20210125/kholod-1594406723.html
Вильфанд назвал один субъект в Европейской России с аномальным холодом
Вильфанд назвал один субъект в Европейской России с аномальным холодом
Аномальный холод на европейской территории России будет наблюдаться только в Ненецком автономном округе и на севере Урала, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T00:52
2021-01-25T00:52
2021-01-25T00:53
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Аномальный холод на европейской территории России будет наблюдаться только в Ненецком автономном округе и на севере Урала, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В Ненецком автономном округе. Это самый северо-восток европейской территории России... Также на севере Урала температура ниже климатической нормы на 10 градусов. Этот небольшой участочек у нас очень холодный", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20210125/temperatura-1594405122.html
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россия, погода, москва, зима, роман вильфанд, гидрометцентр, общество