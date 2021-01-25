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Вильфанд назвал один субъект в Европейской России с аномальным холодом
Вильфанд назвал один субъект в Европейской России с аномальным холодом
Аномальный холод на европейской территории России будет наблюдаться только в Ненецком автономном округе и на севере Урала, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T00:52
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россия
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москва
зима
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Аномальный холод на европейской территории России будет наблюдаться только в Ненецком автономном округе и на севере Урала, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В Ненецком автономном округе. Это самый северо-восток европейской территории России... Также на севере Урала температура ниже климатической нормы на 10 градусов. Этот небольшой участочек у нас очень холодный", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20210125/temperatura-1594405122.html
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россия, погода, москва, зима, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд назвал один субъект в Европейской России с аномальным холодом

00:52 25.01.2021 (обновлено: 00:53 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОленеводы в Ненецком автономном округе
Оленеводы в Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Аномальный холод на европейской территории России будет наблюдаться только в Ненецком автономном округе и на севере Урала, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В Ненецком автономном округе. Это самый северо-восток европейской территории России... Также на севере Урала температура ниже климатической нормы на 10 градусов. Этот небольшой участочек у нас очень холодный", - сказал Вильфанд.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
00:13
Гидрометцентр спрогнозировал рекордную температуру в Европейской России
 
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