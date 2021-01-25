В Кемерово арестовали организатора незаконной акции 23 января
КЕМЕРОВО, 25 янв - РИА Новости. Центральный районный суд города Кемерово арестовал организатора и участника несанкционированной акции 23 января, сообщается на сайте суда.
"Центральным районным судом города Кемерово рассмотрено дело об административном правонарушении (АП), предусмотренном ч.2 ст.20.2 КРФ об АП, в отношении Калиниченко С.Ю. – организатора несанкционированного митинга. Постановлением суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток… Также постановлением Центрального районного суда … от 25.01.2021 года Зонов Н.В. - участник несанкционированного митинга - признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.3 ч.1 КРФ об АП, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10… суток", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент постановления в законную силу не вступили.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".