https://ria.ru/20210125/kemerovo-1594461837.html

В Кемерово арестовали организатора незаконной акции 23 января

В Кемерово арестовали организатора незаконной акции 23 января

Центральный районный суд города Кемерово арестовал организатора и участника несанкционированной акции 23 января, сообщается на сайте суда. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:17

2021-01-25T13:17

2021-01-25T13:17

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

кемерово

происшествия

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КЕМЕРОВО, 25 янв - РИА Новости. Центральный районный суд города Кемерово арестовал организатора и участника несанкционированной акции 23 января, сообщается на сайте суда.Уточняется, что на данный момент постановления в законную силу не вступили.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594446532.html

кемерово

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2021

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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, кемерово, происшествия