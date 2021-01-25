https://ria.ru/20210125/kazan-1594507079.html

Координатора штаба Навального в Казани арестовали на десять суток

Координатора штаба Навального в Казани арестовали на десять суток

Вахитовский районный суд Казани в понедельник арестовал на 10 суток координатора местного штаба Алексея Навального Олега Емельянова, задержанного в субботу,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:41

2021-01-25T16:41

2021-01-25T16:41

россия

алексей навальный

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 25 янв - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в понедельник арестовал на 10 суток координатора местного штаба Алексея Навального Олега Емельянова, задержанного в субботу, сообщил РИА Новости представитель суда.В субботу в Казани прошла несогласованная акция. Ее участники планировали пройти по пешеходной улице Баумана до Казанского Кремля, однако полиция не пустила митингующих, перегородив вход на Баумана двойными кордонами. После разъяснения незаконности проведения акции и просьбы к собравшимся разойтись полицейские задержали несколько человек. Часть участников акции отправились с улицы Баумана на площадь Свободы, к зданию правительства республики, часть – к Кремлю по другим улицам. По ходу следования также проводились задержания.Ранее в суде сообщили, что в отношении участников субботней несогласованной акции было рассмотрено 144 материала, 143 человека оштрафованы, одно дело прекращено.

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

россия

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-25T16:41 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, казань, происшествия