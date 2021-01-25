https://ria.ru/20210125/kazan-1594429520.html

В Казани более 140 человек оштрафовали за незаконную акцию

В Казани более 140 человек оштрафовали за незаконную акцию

Вахитовский районный суд Казани рассмотрел 144 административных дела в отношении участников субботней несогласованной акции, 143 человека оштрафованы, сообщил... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T10:35

2021-01-25T10:35

2021-01-25T10:35

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_0:359:2756:1909_1920x0_80_0_0_06bbb04287acb13783d228623c568ea3.jpg

КАЗАНЬ, 25 янв - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани рассмотрел 144 административных дела в отношении участников субботней несогласованной акции, 143 человека оштрафованы, сообщил РИА Новости представитель суда.Участники несогласованной акции в Казани планировали пройти по пешеходной улице Баумана до Казанского Кремля, однако полиция не пустила митингующих, перегородив вход на Баумана двойными кордонами. После разъяснения незаконности проведения акции и просьбы разойтись полицейские задержали несколько человек. Часть участников акции отправились с улицы Баумана на площадь Свободы, к зданию правительства республики, часть – к Кремлю по другим улицам. По ходу следования также проводились задержания.Агентство не располагает официальной информацией правоохранительных органов о количестве участников акции и числе задержанных.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210124/sanktsii-1594389472.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, казань, происшествия