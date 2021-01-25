В Казани более 140 человек оштрафовали за незаконную акцию
КАЗАНЬ, 25 янв - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани рассмотрел 144 административных дела в отношении участников субботней несогласованной акции, 143 человека оштрафованы, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Рассмотрено 144 материала, наложено 143 штрафа, одно дело прекращено", - сказал собеседник агентства.
Участники несогласованной акции в Казани планировали пройти по пешеходной улице Баумана до Казанского Кремля, однако полиция не пустила митингующих, перегородив вход на Баумана двойными кордонами. После разъяснения незаконности проведения акции и просьбы разойтись полицейские задержали несколько человек. Часть участников акции отправились с улицы Баумана на площадь Свободы, к зданию правительства республики, часть – к Кремлю по другим улицам. По ходу следования также проводились задержания.
Агентство не располагает официальной информацией правоохранительных органов о количестве участников акции и числе задержанных.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".