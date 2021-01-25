https://ria.ru/20210125/kataklizmy-1594516429.html

В мире 410 тысяч человек погибли от природных бедствий за десять лет

В мире 410 тысяч человек погибли от природных бедствий за десять лет

Природные катаклизмы и бедствия, связанные с изменением климата, унесли жизни более 410 000 человек за прошедшее десятилетие, заявил генсек ООН Антониу... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:21

2021-01-25T17:21

2021-01-25T17:21

антониу гутерреш

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593146967_0:416:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a98370292717398ca53e7984783cce8.jpg

ООН, 25 янв - РИА Новости. Природные катаклизмы и бедствия, связанные с изменением климата, унесли жизни более 410 000 человек за прошедшее десятилетие, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Саммите по адаптации к изменению климата.По его словам, мир становится свидетелем беспрецедентных экстремальных климатических явлений."По данным Всемирной метеорологической организации, за последние 50 лет произошло более 11 000 стихийных бедствий, связанных с погодными, климатическими и водными факторами", - сказал Гутерреш.В связи с этими бедствиями, по его словам, было потрачено около 3,6 триллиона долларов США."Бедствия, связанные с экстремальными погодными условиями и климатом, унесли жизни более 410 000 человек за последнее десятилетие, подавляющее большинство из них - в странах с низким и средним уровнем дохода", - сказал он.Гутерреш отметил, что нужны триллионы для финансирования восстановления мира от пандемии COVID-19, с целью "дать толчок к низкоуглеродному и высокоустойчивому будущему, в котором мы нуждаемся".

https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581611176.html

https://ria.ru/20200126/1563870448.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, оон, в мире