В мире 410 тысяч человек погибли от природных бедствий за десять лет
© AP Photo / Rudy AkdyaksyahПоследствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021
© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
ООН, 25 янв - РИА Новости. Природные катаклизмы и бедствия, связанные с изменением климата, унесли жизни более 410 000 человек за прошедшее десятилетие, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Саммите по адаптации к изменению климата.
По его словам, мир становится свидетелем беспрецедентных экстремальных климатических явлений.
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"По данным Всемирной метеорологической организации, за последние 50 лет произошло более 11 000 стихийных бедствий, связанных с погодными, климатическими и водными факторами", - сказал Гутерреш.
В связи с этими бедствиями, по его словам, было потрачено около 3,6 триллиона долларов США.
"Бедствия, связанные с экстремальными погодными условиями и климатом, унесли жизни более 410 000 человек за последнее десятилетие, подавляющее большинство из них - в странах с низким и средним уровнем дохода", - сказал он.
Гутерреш отметил, что нужны триллионы для финансирования восстановления мира от пандемии COVID-19, с целью "дать толчок к низкоуглеродному и высокоустойчивому будущему, в котором мы нуждаемся".
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